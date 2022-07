Hrvatski nogometni reprezentativac, Marcelo Brozović, trenutno je, kao i većina njegovih suigrača, na godišnjem odmoru, ali nije zaboravio na svoje obožavatelje i tu i tamo objavi na Instagramu slike sa svog odmora.

Brozović je sada podijelio sliku na kojoj se vidi kako reže oveći komad pršuta. Obožavateljima se ta slika baš svidjela i u kratkom je roku skupio gotovo 50 tisuća lajkova. Međutim, javio mu se u komentarima i njegov suigrač iz reprezentacije, Dejan Lovren, koji je također vrlo aktivan na društvenim mrežama.

Javio mu se Lovren

Brozović je na glasu kao nogometaš koji ne pazi baš previše što jede i kada jede, navodno često jede sendviće sa suhomesnatim proizvodima i pije gazirana pića, ali to i ne čudi s obzirom na to da trči više svih igrača na terenu. A eto, Lovren se na kraju baš referirao na to.

"Ne trebaš rezat samo stavit u sendvič kao prije svake utakmice", napisao mu je Lovren, a Brozović mu zatim odgovara: "Ha ha ha ha, znaš da ovo mogu pojest".