Hrvatski branič Dejan Lovren može potražiti novi klub, javlja L'Equipe, tvrdeći da je on jedan od igrača koji neće putovati na pripreme kluba u Austriju.

Uz Lovrena novi klub mogu potražiti još i Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr i Florent Sanchez.

Hrvatskom braniču su 34 godine, a u Lyon je stigao u siječnju 2023. iz Zenita. Ugovor s Lavovima ima do ljeta 2025.

Povratak u Dinamo?

Lovrena se već u siječnju povezivalo s Dinamom, no tada se nije pronašao način da on raskine s Lyonom. Sada se čini da te prepreke nema, no pitanje žele li Plavi povratak bivšeg igrača.

