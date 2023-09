Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je jedan od najboljih igrača Real Madrida u 1-0 pobjedi protiv Union Berlina na startu Lige prvaka.

"Kraljevski klub" je dominirao, imao je nekoliko odličnih prilika, no pitanje pobjednika razriješio je Jude Bellingham tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Modrić je drugi put ove sezone počeo za Real od prve minute te je zamijenjen u 80. minuti. Kada je izlazio s terena Santiago Bernabeu ga ispratio ovacijama

Nakon utakmice o Modriću je govorio i njegov suigrač, brazilski napadač Rodrygo (22). Njih dvojica su u sjajnim odnosima i Brazilac se često šali s Modrićem, pa su tako došli do nadimka 'otac i sin' zbog velike razlike u godinama kod nogometaša Reala i činjenice da je njegov pšravi otac samo godinu dana stariji od našeg Luke.

"Luka Modrić? Sada ga volim još i više. Ne igra toliko puno, ali zna da je jako važan za nas bez obzira na to koliko igra. Uvijek mu kažem to što je on govorio meni proteklih godina. Ušao je u određene godine, ali ima jako dobar mentalitet i ovo sve proživljava jako mirno", rekao je Brazilac poslije utakmice.

