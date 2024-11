Modriću pao kamen sa srca: 'Trebalo nam je ovo. Mbappe? Smo mu je to nedostajalo'

Realov kapetan Luka Modrić rekao je u subotu nakon prvenstvene pobjede od 4-0 nad Osasunom da je španjolskom prvaku trebao takav trijumf nakon razoračaravjućih poraza od Barcelone i Milana.

"Trebala nam je ovakva pobjeda. Odigrali smo dobro te se nadam da je ovo prekretnica u sezoni", izjavio je 39-godišnji Modrić u obraćanju medijima podno stadiona Santiago Bernabeu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kraljevski klub" je oraspoložio navijače nakon što je na istom mjestu bio poražen s 1-3 od Milana i 0-4 od Barcelone.

"Jako smo talentirani, mi igrači smo međusobno u dobrom odnosu, pa je bilo samo pitanje vremena kada ćemo odigrati ovakvu utakmicu", rekao je hrvatski veznjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osasuna, za koju je hrvatski napadač Ante Budimir upisao 150. nastup, bila je uoči utakmice peta u prvenstvu.

"Nadam se da će nam ova pobjeda dati samopouzdanja", napomenuo je Modrić.

Drugoplasirani Real Madrid želi sustići vodeću Barcelonu u trenutku dok mediji preispituju rad trenera Carla Ancelottija.

"Carlo je sjajan. Ne može se dovoditi u pitanje sve ono što je napravio za klub. Dao nam je puno te sam siguran da će nam davati i u budućnosti i da će osvajati titule", rekao je Modrić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ancelotti je poslao Modrića na teren u 46. minuti. Tada je Real Madrid vodio sa 2-0 pogocima Viniciusa Juniora i Juda Bellinghama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jude je odigrao jako dobro. Borio se i radio sve za momčad. Kada zabije gol to je dodatni plus za momčad, ali on se ne treba opterećivati pogocima", izjavio je hrvatski nogometaš.

No onaj tko se treba baviti golovima jest Kylian Mbappe. Francuskoj zvijezdi dovedenoj iz PSG-a ljetos nije išlo protiv Osasune.

"Zaiskrio je i bio brz danas. Nedostajao mu je samo pogodak, no i to će doći. Vjerujemo u njega", rekao je Modrić iza kojega je 551 nastup za Real Madrid.

Brazilski napadač Vinicius Junior do kraja je zabio još dva gola. Pobjedu od 4-0 je, međutim, djelomično pokvarila teška ozljeda braniča Edera Militãa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Militão, 26-godišnji stoper, "slomio je križne ligamente" koljena desne noge, priopćio je Real Madrid nakon su Brazilca pregledali liječnici.

Novine Marca i AS izvijestile su da će propustiti ostatak sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako smo zabrinuti za njega jer se bio vratio nakon već jedne izuzetno teške ozljede", rekao je Modrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši naišli na probleme prilikom odlaska u Luxemburg