Lukas Kačavenda, 18-godišnji vezni igrač Lokomotive, jedan je od najvećih talenata hrvatskog nogometa.

Pokazao se i na travnjacima HNL-a, ali i u dresu mlade reprezentacije, a ovog je siječnja zamalo napustio Kajzericu. Lokomotiva je bila spreman prodati mladog veznjaka i to za klupski rekord.

Navodno se za usluge Kačavende interesirala Genoa, a bili su spremni 'iskeširati' osam milijuna eura što bi bio apsolutni rekord kluba iz Novog Zagreba.

Otkrio je razloge svoje odluke

Ipak, Kačavenda je odlučio ostati, što je rijetkost za mlade nogometaše koji sve više gledaju kako bi se otisnuli u inozemstvu.

"Prvo je na Kajzericu stigla ponuda od pet milijuna eura, ali je Lokomotiva to odbila. Ipak, Genoa je bila uporna pa je predzadnji dan prijelaznog roka poslala jaču ponudu. Lokomotiva je bila zadovoljna ponudom i ostalo je bilo na meni. Pričao sam s obitelji i menadžerom i odlučio odbiti ponudu. Ne sviđa mi se situacija u kojoj se Genoa nalazi, predzadnji su na ljestvici Serije A. Imaju projekt ostanka, ali u slučaju neuspjeha, meni se sljedeće sezone baš ne igra u drugoj talijanskoj ligi", rekao je Kačavenda u razgovoru sa Sportskim novostima.

Otkrio je i kako od malena navija za Dinamo, ali i da možda nikada neće zaigrati na Maksimiru.

Tko će biti prvak?

"Uvijek mi je bio san igrati u Dinamu, ali ne znam je li mi to sada pametno. Igrački napredujem, ali pitanje je hoću li doći do Dinama. Oni se oslanjaju na iskusnije igrače, a ja želim igrati, ne zanima me grijanje klupe", poručio je, a potom otkrio tko će biti prvak Hrvatske ove sezone:

"Dinamo, sigurno Dinamo. Najbolji su i najkvalitetniji, a vjerujem da će to potvrditi igrama i rezultatima u drugom dijelu sezone."

Kačavenda je prošle godine zaigrao u prvoj momčadi Lokosa te je odmah oduševio svojim nastupima. Ove sezone jedan je od glavnih igrača kluba te je u 21 nastupu postigao četiri pogodaka.