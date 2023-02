Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i ključni igrač Real Madrida Luka Modrić uoči utakmice protiv Liverpoola gostovao je kod legendarnog Engleza Rija Ferdinanda u emisiji "Između linija" na BT Sportsu.

Real i Liverpool susreću se u utorak u osmini finala Lige prvaka, a taj će susret biti repriza prošlogodišnjeg finala tog natjecanja. Lani su uspješniji bili nogometaši madridskog kluba koji su slavili 1:0 i postali europski prvaci.

"Svi su bili favoriti protiv nas, od prve nokaut runde do finala. Točnije, javnost ih je takvima proglasila. Slušali smo i gledali kako nas svi otpisuju i sumnjaju u nas. Gorili smo od toga da im pokažemo suprotno i to nam je bio najveći motiv. Svi su govorili da će proći PSG, Chelsea, City... Ti si sam rekao da si i ti to tvrdio. Sigurno si bio uvjeren da će i Liverpool pobijediti u finalu?", Upitao je Luka Ferdinanda, a on odgovorio:

"Ne, vi ste mi bili favorit u finalu".

Potom mu je Modrić zahvalio i dodao:

"Ružno je to. Prije svake utakmice s ovim suparnicima su nas otpisivali, a onda kada smo protiv svih njih nadoknađivali zaostatke, preokretali i pobjeđivali, govorili su da je to zato što imamo sreće."

Potvrdio je nakon toga da su mu treneri zabranjivali udaranje lopte vanjskom, ali nije htio otkriti koji pa se osvrnuo na sve češće sumnje u njegove sposobnosti jer mu je već 37 godina.

"Prije svake utakmice govore 'Modrić se mora umiroviti', 'Kroos ne treba igrati', 'Benzema je ovakav i onakav', ponavljaju da smo mrtvi, ali mi im stalno ne prestajemo dokazivati da su u krivu", poručio je Luka.