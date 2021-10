Uoči utakmice s Barcelonom koja je na rasporedu u nedjelu u 16:15 na Camp Nou, Real Madrid objavio je video u kojem je Luka Modrić otkrio zanimljive detalje koje do sada nismo znali, a tiču se njegovih rituala prije svakog izlaska na travnjak.

"Prva stvar je da kod izlaska na zagrijavane uvijek na ravnjak prvo zakoračim lijevom nogom. Prije zagrijavanja pak skinem prsten i lančić. Također, prije nego što stavim kostobrane prvo ih poljubim jer su na njima fotografije moje obitelji. I to je to", poručio je Modrić.

Dodao je i kako na putovanjima voli gledati serije i slušati glazbu na mobitelu.

"Kakvu glazbu? Bolje da ne znate", našalio se.

Očekuje se, inače, ako će Modrić započeti susret s Barcelonom od prve minute iako je ovog tjedna igrao i protiv Šahtara u Ligi prvaka.

"Fizički se osjećam sjajno. Što vrijeme odmiče, osjećam se sve bolje. Ozbiljnost i profesionalizam su me doveli do toga. Ne volim kad ne igram i kad me trener odmara, spreman sam i želim igrati. Vjerujem da mogu još nekoliko godina odraditi na sličnom nivou", rekao je Modrić ovog tjedna nakon susreta sa Šahtarom u Ligi prvaka.