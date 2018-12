LUKA MODRIĆ OTKRIO HOĆE LI SE UMIROVITI IZ REPREZENTACIJE: ‘Moram biti iskren, odlučio sam sa srcem’

Najbolji nogometaš svijeta osvrnuo se na godinu iza njega

“Trofeje držim na jednoj svojoj stalaži u kući, ali čini se da ću je morati malo proširiti”, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za HRT kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. Početkom ovog mjeseca Modrić je proglašen najboljim nogometašem svijeta po izboru France Footballa. Modrić je svojim osvajanjem prekinuo niz od deset osvojenih Zlatnih lopti Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

Sve što je mogao, osim Rusije, nažalost, osvojio je, ali apetita, kako kaže, ne fali.

Ne planira u mirovinu

“Svi mi volimo osvajati trofeje, kako kolektivne tako i pojedinačne, onda i apetiti postanu još veći, a sigurno ih neće ponestati jer želiš opet sve to proživjeti.”, rekao je hrvatski veznjak pa otkrio i što misli o umirovljenju iz reprezentacije.

“Moram biti iskren, ja sam odlučio sa srcem. Koliko god drugi govore i misle da je ovo bio idealan trenutak da se oprostim od reprezentacije, ja to tako ne mislim. Srebro iz Rusije, bez obzira na to što će se događati u budućnosti, ništa ne može potamniti. Uživam i guštam igrati za reprezentaciju i bit ću tu dok god budem mogao. Sve bi nagrade zamijenio da smo mogli osvojiti to Svjetsko prvenstvo, ali nažalost nije se desilo. Tu tugu neosvajanja zamijenila je sreća kad smo vidjeli sve naše ljude, kad smo doživjeli onakav doček”, zaključio je najbolji nogometaš svijeta.