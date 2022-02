Iako je zagazio u 37. godinu života hrvatski reprezentativac Luka Modrić igra kao u najboljim danima i ne misli tako skoro stati. Za očekivati je da će uskoro potpisati novi jednogodišnji ugovor s Real Madridom i da bi kao igrač Kraljevskog kluba trebao predvoditi Vatrene na Svjetskom prvenstvu u Kataru koje se igra krajem ove godine.

"Stvarno ne znam kad ću u mirovinu. Ne znam do kada ću moći igrati. Može to biti do 40. godine ili više, ali i manje. Vidjet ćemo. Idem korak po korak i uživam u onome što radim", rekao je Modrić na jednom eventu, javlja Mundo Deportivo.

"I fizički i psihički se osjećam dobro i to je najvažnije. Igram za jako veliki klub, najbolji na svijetu bez sumnje i naporno treniram i radim da zadržim visoku razinu", poručio je.

Naporno trenira

"Vidjet ćemo koliko ću još dugo igrati, ali teško je govoriti o godinama. Imamo skoro 37 godina, ali se osjećam jako dobro", dodao je i otkrio kako puno radi na sebi u kada nije u klubu.

"Uvijek tražim načine da budem još bolji i kako da ostanem u što boljoj fizičkoj formi što je jako važno u današnjem nogometu. Želim vidjeti koliko još dugo mogu ovako nastaviti. što više to bolje", završio je.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nedavno je pak izjavio kako je uvjeren je kako će produžiti ugovor s Real Madridom koji istječe 30. lipnja.

"Nadam se da ću u Real Madridu napuniti 38 godina, kao Gento. Maksimalno uživam u nogometu, više nego ikada. Osjećam se dobro ", izjavio je 36-godišnji Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV povodom smrti nekadašnjeg igrača Paca Genta.