Hrvatski nogometni savez (HNS) u ponedjeljak je predstavio nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije koje će Vatreni nositi na skorašnjem EURU u Njemačkoj te predstojećem kvalifikacijskom ciklusu. Dresovi su predstavljeni na posebno organiziranom događaju u Zagrebu na kojem su reprezentativce pozdravile stotine vjernih navijača.

Na predstavljanju su bili brojni reprezentativci, no među njima nije bio kapetan Luka Modrić (38). On je za to vrijeme bio u - Dubaiju.

Luka je bio gost simpozija o sportu, umjetnosti i religiji - 13. Sharjah Ramadan Majlisua.

Tamo je bio najveća zvijezda i govorio je o životu profesionalnih nogometaša, svojim iskustvima u Real Madridu i tome što je potrebno za dugovječnost na najvišoj razini.

