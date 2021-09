Nogometaši Reala pobijedili su u 5. kolu Primere u gostima Valenciju s 2-1, iako su do 86. minute gubili s 0-1. Valencia je povela u 66. minuti golom Huga Dura i taj gol bi doveo momčad s Mestalle na vrh ljestvice. No, Kraljevski klub je u sjajnoj završnici došao do pobjede. Prvo je u 86. minuti izjednačio Vinicius Junior, a Brazilac je dvije minute kasnije asistirao Karimu Benzemi za trijumf.

Luka Modrić je igrao do 68. minute, a Real je bez poraza u 23 utakmice zaredom. Na ljestvici vodi Real s 13 bodova, drugi je Atletico s 11, a treća Valencia s deset.

U međuvremenu, španjolska Marca biranim je riječima opisala igru kapetana Vatrenih.

"Demonstrirao je zašto je i dalje duša ovog Real Madrida. Kontrolirao je loptu jako dobro, bez obzira na pritisak i vidi se da se počinje vraćati u vrhunsku formu".

I As je imao samo riječi hvale.

"Bio je jedan od najboljih na terenu. Nije se prestajao kretati, ali se puno potrošio pa ga je trener morao izvaditi iz igre", naveli su i istaknuli kako je imao previše odgovornosti u ofenzivnom dijelu igre te da mu je potreban partner koji će mu pomoći u razbijanju pritiska suparnika.