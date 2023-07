Luis ''Lucho'' Ibanez vratio se u Zagreb, igrat će za NK Jarun, vijest je koja je prije nekoliko dana pozitivno iznenadila ljubitelje nogometa.

U razgovoru za Sportske novosti dotaknuo se toga kako je došlo do dolaska u Jarun, prijateljstva sa Jerkom Lekom, ali i ljubavi prema Dinamu u kojem je proveo 8 godina.

''Imao sam ponude iz Bosne i Hercegovine, iz prve i druge lige Srbije, moj bivši klub Grafičar želio je da potpišem na još jednu godinu... No, odluka je bila na meni i mojoj obitelji, s Jarunom sam se brzo dogovorio nakon poziva Jerka Leke i nije tu bilo nikakvih dvojbi'', rekao je Ibanez, koji je kako kaže, povratak u Zagreb isplanirao već prije 10 godina, a kad je došao poziv Jaruna shvatio je da je to idealna prilika za povratak.

Jedno vrijeme Leko i Ibanez bili su i suigrači u Dinamu, ali odnos će na terenu biti strogo ''trener-igrač'', dok će van terena biti prijatelji.

''Stigao sam popratiti i Prvu NL. Jarun sam gledao malo više, ipak je Jerko tu. Vjerujem da će iduće sezone to biti konkurentna liga i nadam se da će sve biti u redu s terenima, to je uvijek bitno. U Srbiji sam dosta igrao na umjetno travi, znate što to znači za nas igrače... Prvo želim dobro odraditi pripreme, a onda ćemo se svi zajedno truditi da u Jarunu napravimo najbolje što se može učiniti. Poznajem već neke dečke, recimo JosipaTadića, igrali smo u Dinamu'', kazao je Lucho, a ugovor je potpisao na godinu dana. Također, položio je i B licencu za trenera i nada se kako će uskoro položiti i A licencu.

Nakon svega, Dinamo je i dalje duboko u srcu

Za kraj, dotaknuo se i voljenog Dinama, zbog kojeg će morati odgoditi rođendansku proslavu:

''Gledam i pratim svaku njihovu utakmicu, tako je otkad sam otišao, jer i djeca su mi nenormalno luda za Dinamom. Stalno traže da ih vodim na utakmice. Jedan već igra tamo, drugi će početi nakon ljeta. Evo, sad će mi rođendan 15.07., već sam pozvao ljude u goste i sve dogovorio, ali ništa. Prebacit ću slavlje na nedjelju, moramo na Dinamo. Baš mi je drago da su se vratili IgorBišćan i DarijoŠimić, mislim da će to biti veliki plus.''

U dresu Plavih skupio je 168 nastupa, te zabio 15 pogodaka i upisao 18 asistencija. Bio je miljenik maksimirskih tribina, a on i dalje luduje za plavom bojom, kao i njegova djeca.