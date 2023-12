Već dugo se piše o potencijalom dolaska francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid iz PSG-a, no on je i dalje u Parizu i tamo će biti (barem) do kraja sezone.

Naime, on je je prošlo ljeto potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je ovoga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi iduće ljeto bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Parizu ga svim silama pokušaju zadržati jer je on njihova glavna zvijezda i igrač oko kojega se sve vrti pa su mu dali i neograničenu slobodu u momčadi, što je potvrdio i trener Luis Enrique.

"Kylian igra gdje on hoće. Ima potpunu slobodu da ide gdje mu je volja. Na nama je da popunimo prazninu i da balansiramo pozicije", rekao je Enrique.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove sezone je Mbappe je nastupio u 21 utakmici za PSG s učinkom od 19 golova i dvije asistencije.

Kako smo već naveli, ugovor s PSG-om mu traje do kraja sezone, a ponovno se povezuje s Realom koji mu je navodnon sprema konačnu ponudu u zimskom prijelaznom roku i ako je odbije, Madriđani će zauvijek odustati od njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte spektakularne borbe i nokaute s FNC-a 14 iz Sarajeva samo na platformi Voyo.