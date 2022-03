Ove sezone ne gledamo možda najbolji i najatraktivniji nogomet u našoj Prvoj HNL, ali svakako je ova sezona najneizvjesnija u povijesti. Proteklog smo vikenda ušli u zadnji krug prvenstva i do kraja je ostalo još samo devet kola, i još k tome Dinamo i Hajduk moraju odigrati jednu zaostalu utakmicu, te nas na kraju čeka još i finale Kupa na Poljudu između Rijeke i Hajduka.

Dinamo se nedavno oprostio od Europa lige i u potpunosti se fokusirao na zbivanja u ligi, ali nije baš sve išlo prema planu. Dinamo je u prošlom kolu imao golemu šansu na Poljudu i da su slavili gotovo sigurno bi izbacili Hajduk iz utrke za naslov, no završilo je podjelom bodova i de facto je sve još uvijek otvoreno u bitci prvih četiriju klubova.

Isto tako, kiks Dinama i Hajduka ovog vikenda nisu iskoristili niti Osijek niti Rijeka i održao se "status quo" na vrhu ljestvice. Rijeka je poražena od Dragovoljca, momčadi koju su ove zime upravo oni sami spasili od propasti, a Osijek je kod kuće odigrao sterilnih 0:0 s Goricom.

Dinamo veliki favorit

Trenutno je Dinamo vodeća momčad lige s 54 boda, ali ima jednaki broj bodova kao i Osijek koji je drugi, Rijeka ima dva manje, a Hajduk je na 49 bodova. Uoči prošlog vikenda Dinamo je imao blagu prednost prema kladionicama, koeficijent je bio 1.75, Osijekove šanse za titulu procijenjene su na 3.50, Hajdukove na 5.00, Rijekine na 8.00.

Međutim, sada je situacija znatno drugačija. Nakon odigranih utakmica 27. kola, Dinamo ima veće šanse za naslovom, čak 1.40, Osijek je sada na 5.00, Hajduk na 8.00, a Rijeka je na nevjerojatnih 15.00.

Što se rasporeda tiče, Dinamo još ima podosta teških i možda odlučujućih utakmica. Na Poljudu igraju 20. travnja zaostali derbi s Hajdukom, imaju i gostovanje kod Rijeke, a na Maksimir im dolazi Osijek te na kraju Hajduk u zadnjem kolu.

Rijeka ima najbolji raspored

Zanimljivo je kako Rijeka, koja ima najmanje šanse za naslovom prvaka prema kladionicama, ima zapravo najlakši raspored do kraja prvenstva. Sva tri glavna konkurenta za naslov prvaka moraju doći baš k njima na gostovanje, na Rujevicu. Osijek pak kod kuće igra s Hajdukom, a ide na noge Dinamu i Rijeci.

Hajduk u sljedeća tri kola igra dvije utakmice kod kuće i to s lakšim protivnicima, dok svi ostali konkurenti za naslov igraju samo jednu i samim time su u lošijoj poziciji. Hajduk prvi igra sljedeći veliki derbi i to protiv Osijeka na Gradskom vrtu, sljedeći derbi im je s Dinamom na Poljudu, a onda idu na noge Rijeci i na kraju na Maksimir protiv Modrih. Dakle, Hajduk baš i nema lagan raspored do kraja.