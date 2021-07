Fantastičnim pogotkom Luisa Diaza u četvrtoj minuti nadoknade, Kolumbija je u Brasiliji, noćas po hrvatskom vremenu, pobijedila Peru s 3-2 osvojivši treće mjesto na Copa Americi.

Diazov drugi gol na utakmici

Krilni igrač Porta sjajno je opalio sa 25 metara pogodivši rašlje peruanskog gola. Bio je to njegov drugi gol na utakmici nakon što je u 66. minuti doveo Kolumbiju u vodstvo. OVDJE možete pogledati tu majstoriju kao i OVDJE iz drugog kuta...

Zanimljivo, čak četiri gola su pala u drugom poluvremenu, a samo jedan u prvom.

Peru je poveo u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Bila je to brza kontra koju je u vodstvo pretvorio Victor Yotun. Kolumbija je izjednačila u 49. minuti kada je iz slobodnog udarca pogodio Juan Cuadrado. Krilnom igraču Juventusa pomogao je i "živi zid" koji se razmaknuo pa je lopta prošla između dvojice igrača.

Peru je u 57. minuti mogao do nove prednosti, no Gianluca Lapadula je pogodio okvir gola. Kolumbija je okrenula rezultat u 66. minuti. Bila je to još jedna kontra nakon koje je Diaz sam izašao ispred Pedra Gallesea i pogodio za 2-1.

To mu je bio četvrti gol na prvenstvu

Peru, koji je na zadnjoj Copi bio drugi, je uspio izjednačiti u 82. minuti nakon što je Lapadula pogodio glavom nakon ubačaja iz kornera.

Kada se već činilo kako će utakmica završiti 2-2, ukazao se Diaz postigavši četvrti gol na prvenstvu čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem.

Diazu je petom asistirao Luis Muriel koji je ušao u igru nekoliko trenutaka ranije i bio je to njegov prvi dodir s loptom.

Kolumbija je drugi put na posljednja tri prvenstva Južne Amerike bila treća, dok Peru nije uspio ponoviti uspjeh s posljednje Cope 2019. kada je bio drugi.

Veliko finale na rasporedu je sa subote na nedjelju

Veliko finale između Brazila i Argentine na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju na stadionu Maracana u Rio de Janeiru. Lokalne vlasti su dozvolile 10 posto kapaciteta stadiona Maracana, što iznosi 7.800 gledatelja.

To će biti prva utakmica s gledateljima na ovogodišnjem izdanju prvenstva Južne Amerike koje se održava u Brazilu.

Odluka se temelji na tome što su organizatori predstavili protokole "rada i akreditacije koji donose mjere za zaštitu zdravlja uključenih, koristeći odgovarajuće alate za sprečavanje zaraze i širenja COVID-19 ", navodi se u objašnjenju gradskih vlasti. Na tribine će moći samo oni s negativnim testom na koronavirus koji je napravljen najkasnije 48 sati ranije.

Brazilu će to biti 21. finale, a do sada je slavio devet puta, dok će Argentina u 29. finalu loviti 15. kontinentalni naslov.