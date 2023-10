U derbi utakmici 11. kola HNL-a nogometaši Rijeke su u subotu poslijepodne na svojoj Rujevici pobijedili Hajduk 1-0 (0-0), što im je ujedno donijelo dolazak na vrh ljestvice.

Jedini pogodak postigao je rođeni ZagrepčaninNiko Janković u 63. minuti iz jedanaesterca. Pogodio je šmekerski, moćno i sigurno pod gredu.

Zanimljiv trenutak dogodio se kada je Hajduk lovio zaostatak za Rijekom u kojem je vratar gostujuće momčadi Ivan Lučić nasrnuo na dijete.

Dječak koji igra za mlađe uzraste kluba s Kvarnera na utakmici je ''radio'' kao skupljač lopti, a u jednom trenutku odlučio se našaliti s gostujućim vratarom i sačuvati koju sekundu vremena, kao što to rade skupljači na svim utakmicama. Međutim, to se nije svidjelo Ivanu Lučiću kojeg je to vidno razljutilo.

On je agresivnim hodom nasrnuo na dječaka i djelovalo je kao da će se dogoditi scena Edena Hazarda koji je svojevremeno udario skupljača lopti. Na svu sreću Lučić se suzdržao, ali sam taj čin agresivne kretnje i tko zna kakvih riječi upućenih prema dječaku (koje zasad još ne znamo), daju nam svima razloga za brigu.

Ono što je još gore od svega je da navijači Hajduka brane Lučića u ovoj situaciji, točnije govore veoma ružne stvari, koje je po njima Lučić trebao napraviti:

''Jedino loše je što nije uzeo malog za noge i otreso mu glavu od stativu'', jedan je od komentara, dok je X račun korisničkog imena ElezEnjoyer nadodao: ''Za noge i lijepo na prečku objesiti k'o pršut neka visi pred Armadom.''

Zaista gnjusne riječi navijača Hajduka isfrustriranih trećim porazom u posljednje četiri utakmice, svjesni da im to uvelike ugrožava šanse za titulu, što im je poručila i Armada: ''Vijenac si nosite natrag svojem domu, za pogreb ideje o Hajduku šampionu.

Što vi mislite?

Je li potez Lučića pretjeran? Uzmemo li u obzir da se to događa na svim stadionima, da skupljači lopti na Poljudu niti ne dodaju loptu vratarima već oni sami moraju preskakati ogradu, bilo bi logično da se isto događa na svim stadionima, a ne da svatko ima svoja pravila.

Svoje mišljenje izrazite u anketi...

