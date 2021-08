Nogometaši Dinama u petak su u 5. kolu HNL-a s 1:0 pobijedili Goricu na Maksimiru, a nakon utakmice, kad je stadion već bio prazan i kad su i posljednji ljudi odlazili, pod zapadnom tribinom nešto se bitno događalo...

'Nije to bila normalna večer'

"Nije to bila tako obična večer. Jer, pod zapadnom tribinom, što inače nije slučaj, parkirano je bilo nekoliko 'ozbiljnih' automobila, gore se sigurni nešto događa? I, događalo se. Lovro Majer i njegov menadžer Andy Bara odmah poslije utakmice otišli su u klupske prostorije, na 'meniju' su bili mali noćni razgovori oko Majerova transfera u francuski Rennes. Prema našim informacijama, Majer je Dinamu na tom sastanku rekao da ga golica ponuda Rennesa, svjestan je da je to bi bio iskorak u karijeri i on je za", pišu Sportske novosti.

Inače, Rennes jako želi dovesti Majera a osnovna je cijena 12 milijuna eura. Međutim, Francuzi su tijekom te večeri, navodno, postali izdašniji, uz bonuse bi Lovru platili i 15 milijuna. Traže Francuzi dobru alternativu za svog klinca Eduarda Camavingu, gotovo da nema kluba koji ga traži, iako još nije potpisao ni za koga, od PSG-a do Reala, pitanje je samo kamo će. A čim je Rennes krenuo u akciju, znači da i njegov odlazak smatraju u Rennesu gotovim poslom.

Nema šanse da ode prije Šerifa

Za spomenuti da, prema Transfermarktu, cijena Lovre Majera je 13 milijuna eura. Stoga, za pretpostaviti kako su u Maksimiru zadovoljni s željom Francuza i podebljanjem ponude.

Iz Dinama su, pak, svim stranama poručili kako nema nikakve šanse da Majer ode prije Šerifa i klub tu neće popustiti.

"To jednostavno nije opcija", javljaju Sportske. Situacija je, stoga, ovakva: Rennesova ponuda bude 12+3 milijuna i Francuzi pristanu pričekati još desetak dana da Majer odigra dvije utakmice protiv Šerifa, tada bi to bila ponuda koja će zadovoljiti sve strane i, vrlo vjerojatno, dovela do dogovora.

Francuzi nisu sretni

Francuzi nisu time posve sretni, premda im Majer nije toliko bitan idućih nekoliko dana. I tu se sad pregovara, povuci-potegni, iako je realno da će do dogovora idućih dana i doći.