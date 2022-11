Branič Zenita Danil Krugovoj dao je za portal Sport24 svoje mišljenje o svom kapetanu Dejanu Lovrenu koji odlično igra za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

"Dejan je veliki profesionalac i zato održava dobru formu. Dolazi među prvima u bazu, nakon mene, naravno. Puno vremena provodi u teretani, ulaže u sebe, te mislim da će još dugo moći igrati za reprezentaciju", priča i nastavlja:

"Nisam mu rekao sretno prije utakmice s Kanadom. On je nama poželio puno sreće prije utakmice sa Spartakom, i to je to. Hrvati imaju dobru momčad. Šanse postoje za osminu finala, mislim da će proći dalje."

Luda utakmica u kupu

Lovrenovi suigrači su bez njega pobijedili u dvije utakmice ruskog kupa, a prošli su Spartak iz Moskve nakon šest crvenih kartona i izvođenja penala.

Na prvenstvu u Kataru, naš senator igra odlično i možemo se samo nadati da neće brzo biti slobodan od reprezentativne dužnosti...