Dejan Lovren bio je gost Velimira Bujaneca u njegovoj Bujici na Z1 televiziji, a za početak je odgovorio je li bilo šanse da budemo prvi na SP-u u Kataru.

"Naravno da je bilo šanse. Malo je nedostajalo da opet dođemo do finala. Ne vrijedi se sad vraćati u prošlost i žaliti za prolivenim mlijekom. Moram paziti što pričam jer ne želim sve svoje osjećaju tu… Vjerujem da su velikani bili favorizirani nauštrb jedne male Hrvatske. To se i 2018. nažalost desilo u finalu. Tad se gledalo na VAR-u ona snimka penala, ovaj put nije. Oštećeni smo, definitivno", započeo je Lovren pa se osvrnuo na pobjedu protiv Brazila.

"Brazil je za nas bio finale. Oni su bili favoriti, očekivalo se da oni osvoje SP. Inat je proradio. Mi smo bili na visokom nivou samopouzdanja. Je, bilo je panike kada smo primili gol, ali nismo se predali. Svi smo vjerovali, znali smo da smo bili kvalitetniji. Znali smo da možemo."

Lovren je otkrio i kako bitnu pripremu svake utakmice ima glazba koju sluša.

"Ima puno pjesama koje tada slušam, jedna od dražih je 'Lijepa li si'. Uvijek si ju pustim prije utakmice. Pogotovo mi je draga rečenica 'Za sve one kojih nema'. Tu podivljam unutar sebe i kažem - spreman sam."

Hrvatski branič otkrio je kako je kao mlađi bio zainteresiran za igranje u jednom klubu.

"Uvijek mi je bila želja otići u Bayern, pogotovo zbog roditelja. Tamo sam proveo dobrih sedam godina, ali nije mi se ispunila želja. Igrao sam protiv njih."

Bujanec mu je potom postavio pitanje kako na dočeku 2018. nisu mogli pjevati 'Geni Kameni', kao ni ove godine 'Lijepa li si'…

"Iskreno, šokantno. Ali opet, zapjevali smo. To je poanta svega. Koliko god to ta neka manjina nije dopuštala. Mi, kada se skupimo, svi krenemo kao jedan. Mogu nas samo kratkoročno ušutkati. Neće nas ušutkati. Ja sam za svoju domovinu spreman! Ja je volim, a da mi to netko brani, to neću dopustiti. Neću se u svojoj državi sramiti naših domoljubnih pjesama. Nikad nisam niti ću pozivati na mržnju i nasilje jer za to nisam, ali da mi netko brani da nešto pjevam, to neću. Imam prijatelje iz Srbije, poštujemo se međusobno i nemam s njima nikakvih problema. Ne želim niti ulaziti u te teme!"

Osvrnuo se Lovren i pisanje da je fašistički salutirao.

"Kad nam netko nešto nametne, tu je kraj priče. Ne volim nametanja. Mjesec dana prije SP-a nisam otvorio novine jer znam da je to veliki pritisak na mene i na izbornika, i sve ostale. Ali, naravno, informacije dođu do mene. Tužbe sam već pripremio, nema tu oprosta za neke stvari. Neću dopustiti mržnju."

Progovorio je branič Vatrenih i o verbalnom sukobu s novinarom na Svjetskom prvenstvu

"Rekao sam da ne mogu dati izjavu, idem u bus. Krenuo je podsmijeh. Smijanje na najjače. Vrag mi nije dao mira. Ne volim biti u centru pažnje. Očito Bog nije dao mira. Ja se vratim i pitam ih 'što se smijete'. Svi su zašutili i jedan od njih je odgovorio 'zašto nam ne daješ izjavu'. Rekoh, sram vas može biti. Jer vi niste sretni zbog nas. Stranci su sretniji nego vi. Kad god nas spuste na zemlju, mi se dižemo i idemo dalje. Ja sam tu za svoju domovinu."

Piše se ovih dana da bi mogao napustiti Zenit i otići u Fenerbahčce.

"Zasad sam igrač Zenita. Želim se dobro odmoriti, mrvicu se maknuti od svega, ugasiti telefon i ne slušati mušice."