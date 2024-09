Lovren o političarki koja je pucala u sliku Djevice Marije: 'Ona je demon'

Dejan Lovren reagirao je na društvenim mrežama na slučaj švicarske političarke bosanskohercegovačkog podrijetla i supredsjednice pokreta Operation Libero, Sanije Ameti.

Ameti se našla u središtu skandala kad je Instagramu objavila fotografiju na kojoj puca u sliku Djevice Marije s malim Isusom u naručju.

Ameti se kasnije ispričala za svoje postupke.

"Neka mi oproste svi koje je moje djelovanje povrijedilo. Priču sam izbrisala s Instagrama kad sam shvatila njezin vjerski sadržaj. Nisam razmišljala o tome. To je bilo apsolutno glupo od mene. Bila je to pogreška. Doista mi je žao", napisala je Ameti, no u njen oproštaj nije povjerovao Dejan Lovren:

"Nije njoj žao. Žao joj je jedino što su je uhvatili. Demoni mrze Isusa. Ona je jedna od njih, ništa se ne događa odjednom. Nikad nemojte izrugivati nečiju vjeru i budite puni poštovanja. Pucala je malom Isusu u glavu nekoliko puta, čista ljutnja i mržnja! A njena politička strana i dalje stoji iza nje? Ludo. Kakva je ovo šala", komentirao je Lovren na Instagramu.

