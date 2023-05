Hrvatski nogometaš Dejan Lovren se oporavlja od ozljede koljena koja ga je zatekla prošlog tjedna, a slobodno vrijeme je iskoristio za intervju sa klupskom televizijom Liverpoola:

"Ljudi ne razumiju, a ja tek sada razumijem koliko mi je Jürgen Klopp osobno značio. Uvijek pronalazi prave riječi u pravim trenucima, i pojedincima i ekipi. To jako puno znači i nema puno takvih trenera. Zato su neki od njih posebni, poput njega, Guardiole ili Ancelottija. Toliko dugo su u nogometu, ali uvijek znaju što reći i kako motivirati igrače", rekao je Lovren o bivšem treneru.

Lovren je bio član Redsa od 2014. do 2020. godine, a razvio je u tom vremenu veliko prijateljstvo sa Mohamedom Salahom:

"Često razgovaramo, barem dvaput tjedno smo na pozivu. Jako smo dobri prijatelji, povjeravamo si tajne nepovezane s nogometom. Sjajno je imati takvog prijatelja", ispričao je hrvatski nogometaš o Salahu pa nastavio:

"Nemate pojma koliko on radi na sebi. Ne zabija on 25-30 golova svake godine tek tako. Zbilja naporno radi, ja se nekad nakon treninga odmaram na kauču i gledam TV, a on mi se javlja s bazena i završava s plivanjem. I onda pomisliš na igrače poput njega, Ronalda, Messija… To je više od savršenstva. Nema puno takvih igrača. Nikad nije ozlijeđen. Krilni je igrač, a zabija više od Kanea."