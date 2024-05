Utakmica posljednjeg 36. kola Supersport HNL lige između Lokomotive i Hajduka na Kranjčevićevoj ponudila je pravi nogometni spektakl. I dok su neki smatrali prije nekoliko mjeseci ovo odlučujućom utakmicom, što za Hajduk u borbi za titulu, što Lokomotivi u borbi za Europu, utakmica nije bila od velikog značaja.

Ipak derbi na Kranjčevićevoj se pokazao vrlo zanimljivom i neobičnom utakmicom u kojoj je postignuto sedam golova, od čega je bilo čak četiri autogola, iako su samo dva službeno priznata kao autogol.

Hajduk je prvome poluvremenu otišao s 2-0 prednosti. U tome je kumovala loša reakcija Lokomotivine obrane. Nevjerojatno kako je Aleksandar Trajkovski oba pogotka u 18. i 38. minuti zabio gotovo na identičan način.

Makedonac je najprije u 18. minuti primio loptu iz kornera i s lijeve strane unutar šesnaesterca zapucao u suprotni desni kut, no lopta je pogodila stopera Lokse Jona Mersinaja, promijenila smjer i završila u mreži. I kod drugog gola na identičan način tragičar je bio Mersinaj, koji je opet usmjerio udarac Trajkovskog u mrežu Lokomotive.

Nije tu bio kraj autogolovima. Emir Sahiti je u 47. minuti nakon sjajne minijature i prolaska po lijevoj liniji i uputio loptu prema Trajkovskom u suprotnom kutu. Ovoga puta u obrani je zakazao Branimir Kalaica koji je na promašio loptu, tj. samo ju je okrznuo i uputio u vlastitu mrežu za vodstvo Bijelih 3-0.

Kalaicin autogol bio je samo početak sljedećih nevjerojatnih četiri minuta utakmice na Kranjči, jer već u 49. minuti zabija Josip Brekalo. Krilo Bijelih iskoristilo je nepažnju Lokomotivine obrane te nakon sjajne duge lopte Trajkovskog s centra lobao Šubarića.

No Lokomotiva je brzo odgovorila te zabila u 51. minuti za 4-1 nakon pogreške obrane Bijelih i, pogodili ste, novoga autogola na utakmici. Naime nakon loše povratne lopte Filipa Uremovića, vratar Borna Buljan je loše reagirao pod pritiskom Duje Čopa u trku te umjesto da uhvati loptu propustio je u vlastitu mrežu.

U 66. minuti Duje Čop smanjio je vodstvo Hajduka na 4-2 spektakularnim pogotkom iz slobodnog udarca. Napadač Lokomotive je uputio neobranjivi udarac u sami lijevi kut gola te je Buljan, premda je pogodio stranu, bio nemoćan.

Slovo na i ovoj golijadi stavio je Trajkovski u 72. minuti koji je došao do hat-tricka i time postao 3. najbolji strijelac Bijelih u ovoj sezoni, iza Marka Livaje i Roka Pukštaša Nakon loše reakcije obrane Lokse, Filip Uremović skrenuo je ubačaj Brekala iz kornera koju je Makedonac s lakoćom pospremio. VAR je dvojio je li bilo igranja rukom Uremovića, no na kraju je gol priznat i rezultat je ostao do kraja utakmice 5-2 za Hajduk.

Hajduk je na kraju završio sezonu na trećm mjestu u HNL-u s 68 bodova te osigurao kvalifikacije za Konferencijsku ligu, dok je Lokomotiva ostala na petome mjestu s 51 bodom.