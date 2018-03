BARIĆ ZA NET.HR BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ljudi koji vode Dinamo nemaju pravu viziju, rade velike greške. U Maksimiru još uvijek nešto ne štima’

Otto Barić za Net.hr prokomentirao je povratak Nikole Jurčevića na vruću trenersku klupu Dinama

Nikola Jurčević novi je trener Dinama. Zagrebački klub u ponedjeljak je potvrdio dogovor s bivšim hrvatskim reprezentativcem i bivšim pomoćnikom nekadašnjeg izbornika Vatrenih Slavena Bilića.

Posljedica je to ostavke Marija Cvitanovića protekle subote, nakon debakla u domaćem srazu protiv Lokomotive, odnosno tri poraza u prvenstvu u posljednja četiri susreta (od Hajduka na Maksimiru 1-0, od Rijeka na Rujevici 4-1 prošle srijede, kao i posljednji, navedeni protiv Lokosa. Jedina pobjeda došla je protiv Slaven Belupa i bila je teško izborena 1-0).

Po maksimirskim hodnicima najviše se moglo čuti ime Nikole Jurčevića

Uprava Dinama prihvatila je Cvitanovićevu ostavku i odmah se bacila u potragu za novim strategom. Kandidata je, prema pisanju medija, bilo više. Nekako su se u medijskim špekulacijama najviše spominjala dva imena, ono Nikole Jurčevića i Ante Čačića.



Po maksimirskim hodnicima, pak, nekako se najviše moglo čuti ime bivšeg Slavenovog pomoćnika. A činjenica da Jurčević dolazi u Maksimir na pregovore, govorila je u prilog tome da bi upravo on na kraju i mogao zasjesti na uvijek vruću modru klupu, te da bi on u utorak mogao povesti Dinamove nogometaše na prvi trening, a onda na svoju prvu utakmicu, onu protiv Rudeša.

Na kraju se upravo to i dogodilo. Klub je za sutra s početkom u 13.30 zakazao presicu na kojoj će biti predstavljen Nikola Jurčević kao novi Dinamov strateg. Za komentar ovog raspleta zamolili smo bivšeg izbornika Austrije i Hrvatske, bivšeg trenera Dinama, Jurčevićevog prijatelja Ottu Barića, čovjeka koji svakodnevno prati sva nogometna zbivanja u Hrvatskoj i Europi:

“Prvo, čestitam Nikoli Jurčeviću na novom poslu. On je moj prijatelj, dobar sam s njim i u tom pogledu sam sretan zbog njega. I želim mu puno sreće. No, želim naglastiti jednu stvar. Nikola će morati ući jako dobro u posao, dobro razmisliti o svakom igraču kako ne bi doživio sudbinu svojih prethodnika”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Otto Barić i kritički se obrušio na maksimirski klub:

‘Ljudi koji vode Dinamo sve olako shvaćaju’

“Kad već razgovaramo o ovoj tematici, onda ću biti maksimalno otvoren. Oni koji vode Dinamo, ne govorim sad o trenerima, nego o vodstvu kluba, oni to dosta sve olako shvaćaju. Pratim situaciju u hrvatskom nogometu i nogometu općenito desetke godina, za te ljude smatram kako oni nedovoljno poznaju problematiku treninga i pripreme jedne momčadi, kao i njezino stvaranje. Oni, jednostavno, nemaju onu pravu viziju. I to je problem”, istaknuo je Otto Barić koji nam nije poimence htio izdvojiti nikog konkretnog, ali nam je jasno dao do znanja:

“Ne želim govoriti o imenima, svi dobro znamo tko vodi klub, koji ljudi su u Maksimiru glavni. Izbor Nikole Jurčevića je dobro rješenje u ovoj situaciji. Međutim, do ovog nije trebalo doći. Oni to često u ovih zadnjih pet, šest godina rade. I u tom periodu još uvijek nisu našli rješenje za svoje probleme. Sjetimo se samo kad su doveli Ivajla Peteva na klupu. I nakon toga, nakon svega nekoliko mjeseci, dali su mu otkaz. Čovjek nije igrao prvenstvo, nije ništa napravio, a oni mu produže ugovor. To su tako velike greške, da se onda one odraze i na igru. Evo, recimo ovo, Dinamo igra dvije utakmice bez Soudanija i oni nisu momčad. Nešto u Maksimiru još uvijek ne štima. Dinamo, to se vidi, nema sportskog direktora. To je jedna velika greška. Obično momčad preuzme mladi trener, a nema nikakvog znalca u klubu s kojim bi on surađivao. I onda se događaju ovakve stvari”.

Čovjek koji bi trebao zamijeniti Marija Cvitanovića najviše je poznat zapravo kao asistent Slavena Bilića s kojim je u stožeru Vatrenih, Lokomotivu iz Moskve, Bešiktašu i West Hamu proveo posljednjih desetak godina, pa je već pomalo zaboravljen kao samostalni trener.

No, Jurčević itekako samostalno zna obavljati svoj posao. Ima iskustvo vođenja momčadi u prvoj hrvatskoj ligi. Jurčević je u HNL-u samostalno vodio 80 utakmica, a prva mu je bila ona u kolovozu 2002. godine na Kantridi kada je kao trener Zagreba startao porazom od Rijeke 2-3. Jurčević je Dinamo prvi put kao trener vodio 26. srpnja 2003. godine u pobjedi protiv Zadra (4-2).

Povratak u Dinamo nakon 14 godina

U toj sezoni 2003/2004. s Dinamom nije uspio osvojiti naslov prvaka Hrvatske, prvak je bio Hajduk. Vodio je četiri HNL utakmice sljedeće sezone, ali nakon tri neodlučena rezultata, s Pulom 1865, Osijekom i Varteksom, rastao se s Dinamom. Modri su te sezone kad je otišao ispali u “Ligu za bedaka”, nakon čega je Dinamo, sezonu poslije (2005./2006.), postao prvak Hrvatske.

Već godinama se treneri u Dinamu mijenjaju kao na pokretnoj traci. Nema se strpljenja i razumijevanja za nikoga, trenutni rezultati su čelnicima Dinama uvijek bili jedino mjerilo za hoće li nekoga zadržati na klupi ili ne…

“Jurčević je prošao jedan težak posao. I s Bilićem na klupi Vatrenih, i u West Hamu, u Rusiji, posebno u Engleskoj. Sigurno da je naučio jako puno. Ali njemu treba jedna pomoć u klubu. Gledajte, oni su tako jednostavno odbacili Cvitanovića, otpisali ga, odrekli ga se, koliko god on dao ostavku. To nema veze. Bojim se da oni koji vode klub premalo misle o trenerima, da nemaju viziju o tome kako se stvara velika momčad. Nije da Uprava jedva čeka da nakon dva poraza odmah nekom da trenerskoj klupi da otkaz. Ali ta ista Uprava bi novom treneru trebala adekvatnije pomoći. Jako dobro poznajem Jurčevića, bio je moj igrač, odveo sam ga kasnije i u Austriju, Mislim da je on zreo za ovaj posao. Pitanje je samo kako će Uprava reagirati u budućnosti. Moraju se malo maksimirski čelnici posložiti. Bojim se za Nikolu, bojim se za sve trenere koji će u budućnosti možda i doći u Dinamo. Jer ovako brzo, kako se Dinamo rješava svojih trenera, to nije dobro i pokazuje kako oni uopće nisu vjerovali, ne samo u Cvitanovića, nego i u ostale njegove prehodnike. A gdje im je Igor Cvitanović, koji je radio u Dinamovoj omladinskoj školi i dulje od Marija Cvitanovića od kojeg je u Dinamu, ruku na srce, više napravio? Čovjek poznaje sve u klubu, poznaje igrače, razumije trenerski posao. Kako se na njega nisu sjetili? Ne vidim razloga što u Maksimiru ne vide kvalitetne ljude u svom dvorištu. Ne znam što oni misle o Igoru Cvitanoviću. Ali čim mi pričamo o tome, nije dobro”.

‘Hajduk nema snagu i ozbiljnost za dostići -6 u odnosu na modre‘

Hajduk je došao na -6 u odnosu na Dinamo. Mogu li splitski bijeli iskoristiti ponuđeno, nadoknaditi zaostatak i na kraju postati senzacionalni prvak Hrvatske?

“Ma sumnjam da Hajduk ima tu snagu i ozbiljnost da nadoknadi ovih -6 bodova zaostatka u odnosu na još uvijek vodeći Dinamo. To, primjerice, da je sad Rijeka u toj situaciji, odnosno ajde da u ovom slučaju ima tri boda zaostatka, e onda bi moglo biti svašta. U ovom slučaju… Čisto sumnjam”, zaključio je Otto Barić.