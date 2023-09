ANALIZIRAO PROMJENE U KLUBU / 'Ljudi koji su trebali unijeti promjene su u Skupštini, ali su preslabi, Mamićevi ljudi su i dalje tu'

Tri dana nakon Dinamove skupštine na kojoj je trijumfirao Mirko Barišić, glavna tema su otkazi u klubu. Uručeni su legendi i glavnom skautu kluba Marijanu Vlaku, treneru omladinske škole Jozi Bandiću, direktoru marketinga Tomislavu Rukavini te skautu u omladinskoj školi Daliboru Poldrugaču. Akteri nisu htjeli pred kamere, no Vlak je priznao da mu je otkaz uručen putem maila. Situaciju u klubu je komentirao sportski novinar i bivši zaposlenik u klubu Alen Lesički: "To je očekivano, to je bio Dinamov 'modus operandi' i nakon Skupštine u ožujku kada su novom sistematizacijom, koja je meni nakaradna bila, prilagodili na taj način da neki dobiju otkaz prije, sada je ovaj drugi val otkaza", rekao je pa se osvrnuo na nove članove Skupštine, NO-a te IO-a: "Ljudi koji su trebali unijeti promjene su ušli u Skupštinu, ali su preslabi da bi ikakve promjene mogli donijeti. Po mom mišljenju utjecaj Zdravka Mamića je jako mali i on je isključivo savjetodavnog karaktera, ali vi zapravo kad pogledate u Skupštini su ostali njegovi ljudi koji su s njim gradili taj cijeli sistem godinama", zaključio je Lesički.