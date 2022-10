KLOPP POLUDIO / Liverpool nastavio s lošim igrama, dotukao ih opaki Belgijac: Chelsea ulovio bodove u 90. 'bombom' s 20 metara

S lošim igrama u novoj sezoni nastavljaju nogometaši Liverpoola koji su na domaćem terenu, u susretu 9. kola Premier lige, odigrali tek 3-3 protiv Brightona. Liverpool je dotukao belgijski igrač Leandro Trossard koji je postigao hat-trick, a u 83. minuti posljednji gol za konačnih 3-3. Trossard je šokirao Anfield jer je zabio dva gola za 2-0 gostiju, a potom je Liverpool sve okrenuo uz dva gola Roberta Firmina i autogol Webstera. No, tri boda domaći igrači do kraja nisu uspjeli zadržati. Liverpoolu je ovo bio već četvrti ligaški remi u sezoni. Uz to je upisao jedan poraz i ima tek dvije pobjede. Neuvjerljiv je i Chelsea, ali je ipak pobijedio u gostima kod Crystal Palacea 2-1. Domaćina je srušio njihov igrač, Conor Gallagher, koji je ovog ljeta došao u Chelsea iz Palacea. U 90. minuti Gallagher je sjajno odapeo s 20 metara te je pod gredu pogodio za 2-1 kluba koji igra u skupini E Lige prvaka s Dinamom. Crystal Palace je, inače, vodio već od sedme minute kada je strijelac bio Edouard, dok je u 38. svoj prvi pogodak u dresu Chelseaja postigao Aubameyang. Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić odigrao je svih 90 minuta za Chelsea. Već u 8. minuti Chalobah je ostavio svoje suigrače iz Fulhama na milost i nemilost Newcastlea, a gosti su sve to prilično iskoristili i dobili ogled 9. kola s 4-1. Već u 11. minuti Newcastle je naplatio igrača više te je Wilson zabio za 1-0, a potom je dva pogotka postigao Almiron te jedan Longstaff za 4-0. Na samom kraju tek je De Cordova Ried zabio počasni pogodak za Fulham koji je upisao prvi domaći poraz u sezoni, dok je Newcastle pobijedio po prvi puta u gostima. Na strani je slavio i Everton, s 2-1 kod Southamptona, u ogledu gdje su svi pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Aribo je u 49. minuti zabio za 1-0 domaćina, ali je Everton sve okrenuo u tek 100-ak sekundi. Prvo je Coady izjednačio u 52., a potom je McNeil zabio za konačnih 2-1 Evertona. U nedjelju će igrati Manchester City - Manchester United te Leeds - Aston Villa, dok kolo završava u ponedjeljak ogledom Leicestera i Nottingham Foresta. Premier liga, 9. kolo: Bournemouth - Brentford 0-0 Crystal Palace - Chelsea 1-2 (Edouard 7 / Aubameyang 38, Gallagher 90) Fulham - Newcastle 1-4 (De Cordova Ried 88 / Wilson 11, Almiron 33, 57, Longstaff 43) Liverpool - Brighton 3-3 (Firmino 33, 54, Webster 63-ag / Trossard 4, 17, 83) Southampton - Everton 1-2 (Aribo 49 / Coady 52, McNeil 54) Arsenal - Tottenham 3-1 (Partey 20, Gabriel Jesus 49, Xhaka 67/ Kane 31-11m) West Ham - Wolverhampton (18.30 sati) Ljestvica: 1. Arsenal 8 7 0 1 20-8 21 2. Manchester City 7 5 2 0 23-6 17 3. Tottenham 8 5 2 1 19-10 17 4. Brighton 7 4 2 1 14-8 14 5. Chelsea 7 4 1 2 10-10 13 6. Manchester Utd 6 4 0 2 8-8 12 7. Newcastle 8 2 5 1 12-8 11 8. Fulham 8 3 2 3 13-15 11 9. Liverpool 7 2 4 1 18-9 10 10. Brentford 8 2 4 2 15-12 10 11. Everton 8 2 4 2 7-7 10 12. Bournemouth 8 2 3 3 6-19 9 13. Leeds 6 2 2 2 10-10 8 14. Aston Villa 7 2 1 4 6-10 7 15. Southampton 8 2 1 5 8-13 7 16. Crystal Palace 7 1 3 3 8-11 6 17. Wolverhampton 7 1 3 3 3-7 6 18. West Ham 7 1 1 5 3-9 4 19. Nottingham F. 7 1 1 5 6-17 4 20. Leicester 7 0 1 6 10-22 1