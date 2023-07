Talijanski transfer guru Fabrizio Romano u noći sa subote na nedjelju objavio je kako je transfer Dominika Livakovića iz Dinama u Fenerbahče gotova stvar.

Istaknuo je svoju poznatu uzrečicu: "Here we go!", pa otkrio detalje transfera u Istanbul.

"Dogovor između klubova je pao, Dinamo će zaraditi devet milijuna eura", otkrio je Romano pa dodao:

"Osobni uvjeti dogovoreni, samo čekamo razmjenu dokumenata i onda je dogovor sklopljen."

Nakon Romanove objave s raznih strana pristužu informacije o detaljima ugovora koji je golman Dinama dogovorio s turskim velikanom.

Oglasio se Romanov sunarodnjak Nicolo Schira koji tvrdi da će Dinamo dobiti osam milijuna eura plus bonuse. On također dodaje kako će Livaković potpisati ugovor do 2027.

Turski mediji pak otkrivaju da će jedinica Vatrenih u Turskoj imati plaću od 1,8 milijuna eura godišnje.

Livaković ugovor s Dinamom ima do ljeta 2024., a prema Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura.

