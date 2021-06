Gotovo je sigurno da će ovoga ljeta vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković napustiti Dinamo. Aktualni prvak Hrvatske već je osigurao Livakovićevu zamjenu, još zimus su potpisali Ivana Nevistića iz Rijeke, a otprilike se već zna i gdje bi Livaković mogao nastaviti karijeru.

Pisalo se do sada uglavnom samo o francuskim klubovima, a spominjao se u nekim varijantama i Milan, pa čak i Tottenham. No, čini se da na kraju najbolji hrvatski vratar ipak ide prema Francuskoj. Do sada se govorilo o mogućem transferu u Rennes, a prije toga spominjao se i Montpellier, ali sada je kako tvrdi SN u fokusu aktualni osvajač Ligue 1, Lille.

Nemala odšteta

Naime, Lille je u potrazi za novim vratarom jer njihov Mike Maignan prešao u AC Milan za 13 milijuna eura. Milan je ekspresno tražio novog vratara jer je njihov Gianluigi Donnarumma odlučio da neće produžiti ugovor i odlazi ovoga ljeta kao slobodan igrač. Livaković bi u tom slučaju, ako pređe u Lille, postao njihov prvi vratar.

A zašto Milan nije krenuo po Livakovića, vratara koji je ove sezone uspio mrežu sačuvati netaknutom u čak 23 utakmice? Vjerojatno zbog toga što je Maignan jeftiniji. Naime, nagađa se kako bi Livaković trebao koštati Lille negdje oko 15 milijuna eura, što nije malo niti Lilleu koji je u teškim financijskim problemima, iako je proteklih godina obavljao doista unosne izlazne transfere, ali teško da će pronaći kvalitetnog vratara po relativnoj pristupačnoj cijeni kao što je Livakovićeva.