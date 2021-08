Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi (34) napušta katalonskog velikana Barcelonu, u kojoj je proveo čitavu svoju dosadašnju karijeru, objavio je klub u četvrtak.

Iako su nedavno Messi i Barcelona postigli dogovor o produžetku suradnje, do potpisa novog ugovora nije došlo zbog "ekonomskih i strukturalnih prepreka".

"Obje strane iskreno žale što je na kraju bilo nemoguće uskladiti želje igrača i kluba", objavila je Barcelona.

Messi je pristao na upola manju plaću kako bi ostao te je preostalo još da Barcelona njegov novi ugovor uskladi s pravilnikom o financijskom "fair playu" La Lige.

Teorije zavjere

Kako Barcelonin dug iznosi više od milijardu eura, pokazalo se nemogućim uskladiti novi Messijev ugovor s pravilnikom La Lige.

A nakon što je Barca objavila priopćenje mnogi su se zapitali je li to samo njihov taktički potez te su počele kružiti razne teorije zavjere. Nagađalo se da Barcelona na ovaj način želi pritisnuti La Ligu da malo popusti sa svojim pravilnikom kako bi mogli zadržati Messija. No, ugledni i dobro upućeni španjolski novinar, José Félix Díaz, odbacio je takva nagađanja te je pozivajući se na izvore bliske klubu poručio kako to nije dio nikakve strategije i da je ovo kraj Messijeve priče u katalonskom divu.