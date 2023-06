Želio sam se vratiti u Barcelonu, ali nisam još jednom mogao prolaziti kroz sve to, zato sam se odlučio za Inter Miami, rekao je argentinski nogometaš Lionel Messi u srijedu i time potvrdio navode da karijeru nastavlja u MLS ligi.

Paris St. Germain je završena epizoda za 35-godišnjeg Argentinca. U tom se klubu uopće nije snašao nakon što je u njega došao iz Barcelone. U srijedu su brojni mediji navodili kako je siguran njegov odlazak u Inter Miami, klub koji je u vlasništvu nekadašnje nogometne zvijezde Davida Beckhama, ali se i dodavalo kako ništa još nije službeno dogovoreno. Sam igrač je potvrdio da seli prema Floridi.

„Donio sam odluku, odlazim u Miami. Nije još sve dogovoreno, ali odlučio sam se za taj korak. Ideja je bila napustiti Europu, odmaknuti se od svih reflektora i biti više uz obitelj. Posljednje dvije godine nisam bio sretan iako je bilo nekih spektakularnih mjeseci kao na kraju prošle godine kada smo postali svjetski prvaci“, rekao je Messi.

Sada je Messi dao novi intervju katalonskom listu Mundo Deportivu u kojemu je "otvorio dušu" i detaljnije objasnio zašto je odbio vratiti se u Barcelonu.

'Oni misle da bi moj povratak bio loš'

"Nisam siguran da je Barcelona učinila sve što je mogla kako bi me vratila, iskreno. Znam samo ono što mi je Xavi govorio. On me jako htio, ali on ne odlučuje..." rekao je Messi pa poručio:

"Siguran sam da su u klubu ljudi koji ne žele da se vratim u Barcu i koji misle da bi to bilo negativno za klub."