Argentinski nogometaš i igrač PSG-a, Lionel Messi, po sedmi je put u karijeri osvojio prestižnu nagradu France Footballa, čuvenu Zlatnu loptu. Messiju je nagrada uručena na gala-večeri u Parizu, a sada je apsolutni rekorder po broju osvojenih Ballona jer ih ima sedam u vlasništvu, a prvi sljedeći je Cristiano Ronaldo koji ima pet.

Dodjela nagrada održala se u Parizu, u Theatre du Chatelet,a Messiju je to je sedma Zlatna lopta u karijeri. Drugo mjesto pripalo je Poljaku Robertu Lewandowskom (Bayern München), a treće Talijanu Jorginhu.

Pobjedom u Copa Americi ovog ljeta, što je njegov prvi trofej u 16 godina za Argentinu, zasigurno je prevagnulo u korist bivše zvijezde Barcelone. Messi je šest puta do sada (2009., 2010., 2011., 2012., 2015. i 2019.) bio laureat u dresu Barçe, koju je ovog ljeta nakon 20 godina u suzama napustio i otišao u PSG.

Ronaldo tek šesti

Napadač Manchester Uniteda i Portugala Cristiano Ronaldo je šesti listi najboljih na svijetu, Kylian Mbappe deveti, a Neymar tek 16.

Talijan Gianluigi Donnarumma dobitnik je nagrade za najboljeg vratara, drugo mjesto pripalo je golmanu Chelseaja i Senegala Edouardu Mendyju, dok je na trećem mjestu vratar Atletico Madrida i Slovenije Jan Oblak.

Španjolka Alexia Putellas iz Barcelone najbolja je nogometašica, dok je najbolji mladi igrač Pedri, također iz Barcelone.

----------------

UŽIVO

21:55 - Lionel Messi je dobitnik Zlatne lopte! Po sedmi put u karijeri!

21:52 - Klub godine je Chelsea, osvajač Lige prvaka i Superkupa. Ova se nagrada prvi put dodjeljuje ove godine.

21:49 - Sve se svodi na dva imena Lionel Messi ili Robert Lewandowski! Poznato je tko su peti, četvrti i treći igrači svijeta. Kante je na petom, Benzema na četvrtom, a Jorginho je treći.

21:42 - Došli smo do top pet igrača svijeta. Dakle, Benzema, Jorginho, Kante, Lewandowski i Messi konkuriraju za Zlatnu loptu.

21:39 - Danac Simon Kjaer nagrađen je pljeskom jer je pomagao u spašavanju Christiana Eriksena koji je preživio srčani udar na utakmici Danske i Finske na Euru.

21:32 - Nagrada Lav Jašin, za najboljeg golmana ide u ruke Gianluigiju Donnarummi.

21.30 - Cristiano Ronaldo je na šestom mjestu! Nije niti čudo što se nije pojavio u Parizu na ceremoniji.

21:28 - Mohamed Salah je sedmi igrač svijeta, Kevin De Bruyne je na osmom mjestu.

21:22 - Najbolja nogometašica svijeta je Alexia Putellas iz Barcelone!

21:10 - Gigi Donnarumma je deseti najbolji na svijetu, a tek na devetom mjestu je Kylian Mbappe iz PSG-a, prema mnogima ponajbolji igrač svijeta.

21:03 - Robert Lewandowski proglašen je najboljim napadačem ove godine, to je nagrada koja se dodjeljuje od sada.

20:52 - Najbolji mladi igrač svijeta je Barcelonin Pedri!

20:47 - Zlatnu loptu su donijeli Fernando Alonso i Esteban Ocon. Sa stilom dakako.

20:42 - Didier Drogba je najavio glavni dio ceremonije i uskoro bismo trebali doznati koji su najboljih 10 nogometaša svijeta, odnosno tko je dobitnik nagrade.

20:30 - Bliži se svečani trenutak, gosti pristižu, a navijači se svim silama trude uhvatiti ih pogledom barem na sekundu.

20:17 - Stigao je Lionel Messi sa svojom obitelji.

19:15 - Uskoro će najboljih 10, a Erling Haaland je na 11. mjestu.

19:12 - Bliži se početak, a evo kakva je atmosfera uoči gala večeri. Crveni tepih je tu, navijači su se okupili, a uskoro će i glavne zvijezde večeri.

19:00 - Još je sat i pol do početka dodjele. A zanimljivo je kako je vrlo visoko mjesto dobio danski branič Simon Kjaer, dok će Neymar sigurno biti razočaran niskim 16. mjestom.

18:05 - Već prema tradiciji, počelo se objavljivati tko je na kojoj poziciji u Top 30, počevši od posljednjeg. A Luka Modrić našao se na 29. mjestu i dijeli tu poziciju s Cezarom Azpiliquetom, malo prenisko ako nas pitate, ali dobro.

18:00 - Još je ostalo dva i pol sata do početka ceremonije i tri sata do početka same dodjele. Na ceremoniji neće biti Cristiana Ronalda, a neće biti niti Karima Benzeme, koji su pri vrhu favorita za nagradu.

-----------------

A osim nagrade za najboljeg nogometaša doznat ćemo i tko je najbolja nogometašica godine, najbolji vratar i najbolji mladi igrač.

Najveća kandidatkinja za nogometašicu godine je Barcelonina Alexia Putellas.

Osim nje kandidirane su: Sandra Panos, Irene Paredes, Jenni Hermoso i Lieke Martens (Barcelona), Kadidiatou Diani (PSG), Fran Kirby (Chelsea), Christiane Endler (PSG, Lyon), Christine Sinclair (Thorns FC), Ashley Lawrence (PSG), Jessie Fleming (Chelsea), Viviane Miedema (Arsenal), Ellen White (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Wendie Renard (Lyon), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Stina Blackstenius (Hacken), Magdalena Eriksson (Chelsea) i Sam Kerr (Chelsea).

Najbolji vratar: Keylor Navas and Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanovic (Inter), Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester City), Edouard Mendy (Chelsea) i Thibaut Courtois (Real Madrid).

Najbolji mladi igrač: Pedri (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Pedri (Barcelona), Jeremy Doku (Rennes), Ryan Gravenberch (Ajax), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham and Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) i Nuno Mendes (PSG).

Modrić među 30

Posjetimo i na to da je Luka Modrić bio među 30 nominiranih.

Na tom popisusu našli su se: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Simon Kjaer (Milan), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (PSG), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) i Luis Suarez (Atletico Madrid).