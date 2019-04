VILLARREAL ŽESTOKO OPLEO PO BARCELONI: ‘Moram to reći, to nas boli, ali Barca nas pljačka’

‘Moram to reći i osuditi’

Predsjednik Villarreala Fernando Roig kritički se osvrnuo na način poslovanja nekolicine španjolskih klubova, a među njima i Barcelone, nazvavši ono što oni rade – pljačkom.

Izjava je to koja dolazi nakon spektakularne utakmice tih dvaju klubova u kojoj je Villarreal do 90. minute utakmice imao prednost od 4-2 da bi Lionel Messi i Luis Suarez svojim golovima postavili konačnih 4-4.

Krađa svake godine

I dok to toliko ne ljuti Roiga koji tvrdi da je njegov klub ‘izgubio dva, a Barcelona osvojila jedan bod’, postoji nešto što nije mogao prešutjeti.

“Svake godine bivamo pljačkani od velikih momčadi, svake nam godine odvode igrače. Razlog je taj što imamo najbolji sustav rada s mladima u Španjolskoj”, tvrdi Roig i nastavlja prokazujući tko su ‘lopovi’:

“Moram to reći i osuditi. Gubimo 15-godišnjake jer oni još uvijek nisu profesionalci. Barcelona, Atletico Madrid i Athletic Bilbao klubovi su koji to rade. Moram to reći jer nam to nanosi bol.”