SAGU OKO PERIŠIĆA KOMENTIRALA JE I FATALNA MENADŽERICA: Kao i obično, samo je dolila ulje na vatru

Sve ozbiljnije se kuha priča oko transfera Perišića u Arsenal

Prema svemu sudeći, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić će napustiti Inter u narednim danima i karijeru nastaviti u dresu Arsenala. Perišić sinoć nije nastupio u utakmici Torina i Intera jer je odbio igrati zbog činjenice da ga klub ne želi pustiti u Arsenal.

Međutim, čini se da je čelnicima Intera postalo jasno da je bolje zaraditi novac od prodaje Perišića nego da on sjedi na tribinama do kraja ove sezone. Hrvat će u Arsenal na posudbu do kraja sezone za tri milijuna eura, a onda će londonski klub na ljeto platiti dodatnih 35 milijuna eura da otkupe njegov ugovor, javljaju talijanski mediji.

Uplela se i fatalna Wanda

Sinoć je slučaj našeg reprezentativca komentirala i sveprisutna Wanda Nara, supruga i menadžerica Maura Icardija. U svom redovnom gostovanju na Berlusconijevoj televiziji Canale 5 u emisiji Tiki Taka jučer je spomenula i Perišića.

“Pregovaram s Marottom o novom Maurovom ugovoru i mogu vam reći da mi se direktor sviđa kao čovjek. Gospodin je i iskrena je osoba. Svi smo čuli da je tako komentirao i Perišićevu želju za odlaskom, otvoreno i iskreno. Želi mu pomoći da ode, ali mora misliti na Inter. Ne znam, možda iza te Perišićeve želje za odlaskom stoje i neki osobni problemi”, rekla je Wanda.

O kakvim se točno problemima radi, može se samo spekulirati.