NAGRADA ZA NAJBOLJEG ZVAT ĆE SE PO LIONELU MESSIJU: Ronaldo bi se zbog ovog mogao ‘pojesti’ od muke

La Ligin predsjednik Javier Tebas predložio je da se nagrada za najkorisnijeg igrača španjolskog prvenstva nazove prema Barceloninom napadaču Lionelu Messiju. Povijest nazivanja nagradi prema igračima koji su obilježili nogomet nije ništa novoga u tamošnjem nogometu, podsjeća The Independent navodeći trofej Pichichi koji se dodijeljuje najboljem strijelcu, odnosno Zamora za najboljeg vratara.

Tebas je sad potvrdio da se razmišlja o osnivanju nagrade za MVP-igrača španjolskog prvenstva i da bi ona trebala nositi ime Lionela Messija. Kad se ovaj, jasno, umirovi.

Rekorder po broju golova i asistencija

“Morat ćemo o tome razmisliti. Iako to još uvijek nije, vjerujem da će Messi biti najbolji nogometaš svih vremena. On igra još otkako je bio dječarac i to cijelo vrijeme na najvišoj razini. Dobra bi bila ideja za budućnost imati trofej za najboljeg nogometaša sezone koji bi se zvao prema Messiju”, poručio je Tebas.

Messi je za Barcelonu u La Ligi nastupio u 427 utakmica kroz koje je postigao 390 golova (rekord) uz 160 asistencija (rekord). Ukupno je za jedinu momčad u karijeri odigrao 649 utakmica kroz koje je postigao 564 pogotka i ostvario 229 dodavanja za gol.