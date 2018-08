SAMOUVJERENI BRANIČ MODRIH NAJAVIO OKRŠAJ S ASTANOM: ‘Mi smo Dinamo i zanima nas samo pobjeda’

Nogometaši Nenada Bjelice u utorak u 16 sati gostuju u dalekom Kazahstanu gdje će igrati protiv Astane u 3. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka

“Mi smo u Astanu došli pobijediti! Svaka čast našem suparniku, cijenimo ga i respektiramo, ali zanima nas samo pobjeda”, poručio je Emir Dilaver, jedan od ključnih ljudi Dinamove obrane.

Astana vrlo dobra u Europi

“Gledajte, mene nije briga za sve te rezultate Astane. Mi nismo ni Atletico Madrid, ni Benfica, ni Galatasaray… Mi smo Dinamo. I ponavljam, došli smo ovdje pobijediti. Nitko od nas ne razmišlja o remiju, mi želimo pobjedu”, dodao je Dilaver.

Trening Dinama na Astana Areni u Kazahstanu // Training session at Astana Arena ⚽️💪🏻😎 #DZG #UCL pic.twitter.com/wyaOIq6IBw — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 6, 2018

Osjeti se neuigranost

“A iskreno, nije nam lako. Ni jednostavno. Svi osjećamo kvalitetu suigrača oko sebe, ali nismo dovoljno uigrani. Vjerujem da ćemo se brzo još bolje upoznati, još bolje razumjeti, to nam je stvarno jako važno. Ali kad gledam Theophile-Catherinea, Leovca, Stojanovića, iza nas Zagorca… Sve su to kvalitetni i dovoljno iskusni igrači. A iskustvo je jako bitno. Samo se trebamo malo bolje upoznati, to je ključ cijele priče. A Astana? To prolazimo, nema straha”, zaključio je Dilaver.