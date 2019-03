NEYMAR RIGAO VATRU NAKON ISPADANJA PSG-A: ‘Sramota! Pa to ne postoji! Ah, odje****’

Jedna situacija posebno je razljutila brazilskog napadača

Brazilski napadač Paris Saint-Germaina Neymar zabio je 20 golova u 23 odigrana susreta ove sezone za pariški klub, ali i propustio svu njegovu akciju još od kraja siječnja kada je zadobio ozljedu kosti u stopalu.

Na putu je oporavka brazilski as, no on stiže prekasno za njega i njegovu momčad, barem kada su ambicije u Ligi prvaka u pitanju. Neymar je bio tek jedan od pokislih navijača francuskog prvaka u srijedu na Parku prinčeva na kojem je Manchester United okrenuo 0-2 iz prve utakmice u 3-1 pobjedu u uzvratu i to bez desetorice igrača koje menadžer momčadi Ole Gunnar Solskjaer smatra važnima u svojoj svlačionici.

Suci koji ne razumiju

Gol odluke postigao je Marcus Rashford u sudačkom produžetku utakmice i to svojim prvim pogotkom s bijele točke za klub s Old Trafforda u službenoj utakmici. Najstroža kazna pokazana je nakon pregleda snimke kad je odlučeno da je igranje rukom Kimpembea bilo vrijedno pokazivanja na bijelu točku. Detalj je to zbog kojeg je Neymar ‘rigao vatru’.

“To je sramota! Imaju četvoricu koja razumiju nogomet gledanjem usporenih snimaka. To ne postoji!!! Kako bi trebao staviti ruke na svoj leđa? Ah, odje****!!”, poručio je Neymar.

