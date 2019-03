KLOPP OTKRIO HOĆE LI LOVREN ZAIGRATI PROTIV BAYERNA: Pred menadžerom Liverpoola je težak zadatak

‘Utakmica će biti otvorena, a u takvoj se može do pobjede’

Prošlosezonski finalist Lige prvaka Liverpool spremno dočekuje utakmicu na Allianz Areni na kojoj će protiv domaćeg minhenskog Bayerna pokušati izboriti plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Nije pred igračima Jürgena Kloppa nimalo lak posao, Bayern Nike Kovača je uhvatio dobru formu, vratio se na čelno mjesto ljestvice u Bundesligi, a i dokazao da se zna nositi sa prijetnjama momčadi s Anfielda s kojeg su se vratili s 0-0 iz prve utakmice.

Klopp, koji je godinama vodeći Borussiju Dortmund bio trener koji je zadavao najviše problema Bayernu, vrlo dobro zna što može očekivati s prvim sučevim zviždukom u 21 sat.

Iskoristiti šanse

“U prvoj se utakmici Bayern branio na visokoj razini. Igrali su oni i nogomet ali ne u mjeri u kojoj to obično rade. To će, naravno, sada biti drugačije i to nama otežava posao, ali i daje priliku da se istaknemo. Utakmica će biti otvorena, a u takvoj se može do pobjede. Pokušat ćemo iskoristiti naše šanse”, poručio je Klopp za Liverpoolove web-stranice prije odlaska na put.

“Navijačima poručujem da se ne susprežu i da daju sve od sebe, da budu glasni jer mogu utjecati. Ondje je, da budem iskren, atmosfera dobra. Moguće ju je stišati na samo jedan način, a to je nogometom. Neće biti lako, ali morat ćemo pokušati.

Lovren bi mogao zaigrati

Trent Alexander-Arnold trebao bi nastupiti za momčad Liverpoola iako je u jednom trenutku bio pod upitnikom. Na put prema Münchenu krenuli su i Dejan Lovren, koji je jutarnji trening u utorak odradio normalno, te James Milner.

“Lovren je opcija. Možda bi bilo previše očekivati 90 minuta od njega, ali vidjet ćemo”, kazao je Klopp.