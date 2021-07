Nogometaši Dinama nastavljaju svoj pohod na Ligu prvaka. Uoči prve utakmice 2. pretkola Lige prvaka trener Dinama Damir Krznar u ponedjeljak je izjavio da je ciparska Omonia respektabilan suparnik, ali da je njegova momčad bolja.

"Omonia je respektabilan suparnik, ali mi smo bolji. No, to moramo pokazati na terenu. Očekujem tešku rovovsku bitku, ali mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od početka susreta", izjavio na konferenciji za novinare trener Krznar i dodao: "To je ekipa koja ima vrlo iskusne igrače i koja zna igrati na rezultat. Prema onome što smo skautirali očekujem da će nas pokušati iznenaditi iz kontranapada, ali ako osjete da mogu onda će nas i napasti. Imaju karakteristično otvaranje igre i ulaske iz druge u treću zonu, dosta su šablonizirana momčad, ali su i kreativni. Na treningu smo dio vremena posvetili tome kako limitirati njihov napad, ali smo se više bavili našom igrom", kazao je Krznar

Trener ciparske Omonije Henning Berg dan prije susreta rekao da se nada kako će njegova ekipa uspjeti iznenaditi dinamovce.

Izazov za Ciprane

"Zadovoljni smo, ovo je bilo čudno ljeto zbog Eura i koronavirusa, ali svi su igrači na raspolaganju i spremni za utakmicu. Puno je načina da se napravi dobar rezultat. Dinamo je dobra ekipa koja je pobijedila Tottenham, igrali su protiv Harryja Kanea i imali su igrače na Europskom prvenstvu. Neću izdvajati imena. Dinamo igra napadački nogomet i bit će izazov za nas. To će biti dobar test za nas kako bismo vidjeli koliko smo spremni", prokomentirao je trener Omonije pa priznao:

"Naravno da je Dinamo favorit. Prošle sezone su napravili sjajne rezultate. Imaju široki roster igrača i veliki budžet."

A za razliku od utakmica s Valurom i Slaven Belupom očekuje se da će Krznar ovaj put u vatru gurnuti najbolje igrače.

Očekivani sastav Dinama: Livaković, Ristovski, Lauritsen, Theophile, Moubandje, Majer, Jakić, Ademi, Ivanušec, Oršić, Petković.

Susret Dinama i Omonije igra se u utorak, 20. srpnja, na stadionu Maksimir (20 sati), a uzvrat je 27. srpnja u Nikoziji u 17 sati po lokalnom vremenu.

Prijenos utakmice je na HNTV-u. Uvodna emisija počinje u 19.30.