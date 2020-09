LIGA NACIJA: Španjolci Nijemcima ‘ukrali’ bodove u sudačkoj nadoknadi, Olmo ostao prikovan za klupu

U drugom susretu iz ove skupine Ukrajina je pobijedila Švicarsku sa 2:1

Na startu novog izdanja Lige nacija Njemačka i Španjolska su u Stuttgartu odigrali 1:1, a gosti su izjednačili u petoj minuti sudačke nadoknade.

U derbiju večeri elitnog razreda Lige nacija, u sudaru bivših svjetskih prvaka nije bilo pobjednika.

Bila je to zanimljiva utakmica s nizom prilika na obje strane, a domaćin je bio bliži pobjedi, no “Furija” je izvukla bod u zadnjem napadu.

Domaćin je poveo u 51. minuti golom novog pojačanja Chelsea Time Wernera. Bila je to brza kontra Elfa koja je započela dugačkom loptom na drugu stranu do debitanta Gosensa koji je povratnom loptom uposlio Wernera, a ovaj prizemnim udarcem zabio svoj 12. gol u nacionalnom dresu. U 61. minuti Werner je nakon još jedne kontre mogao zabiti i drugi gol, no pogodio je vanjski dio mreže.

Kada se već činilo kako će susret završiti pobjedom domaćina, gosti su izjednačili, a gol je zabio Gaya. Zanimljivo, Španjolci su zabili još dva gola, oba puta je Trappa svladao Fati, no oba gola su poništena. Prvi put zbog zaleđa, a drugi zbog prekršaja u napadu. Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo nije nastupio za “Furiju”.

Slavlje Ukrajine

U drugom susretu iz ove skupine Ukrajina je pobijedila Švicarsku sa 2:1.

Ukrajinci su poveli u 14. minuti. Oleksander Timčuk je probio po krilu i pucao, Sommer je obranio, no lopta se ponovo odbila do braniča kijevskog Dinama koji je asistirao do Andrija Jarmolenka, a napadač West Hama sjajno petom zabio za 1-0.

Izjednačio je Haris Seferović u 41. minuti odličnim udarcem s više od 25 metara. Domaćin je u 68. minuti stigao do novog vodstva još jednim lijepim pogotkom, ovoga puta među strijelce se upisao veznjak Manchester Cityja Zinčenko.

U susretu skupine 3 Lige B Rusija je pobijedila Srbiju sa 3:1. Strijelci za “Zbornaju” bili su Dzjuba (48′-11m, 81′) i Karavajev (69′), dok je pogodak za goste zabio Mitrović (78′).

Bio je to peti rusko-srpski međusobni susret, a Srbija još uvijek nema pobjedu. Rusija je slavila tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika.

U drugom susretu iz ove skupine Mađarska je na gostovanju iznenadila Tursku, a pogodak odluke zabio je Szoboszlai u 80. minuti.

U skupini 4 Wales je slavio u Finskoj 1;0 (Moore 80′), dok su Bugarska i Irska odigrali 1:1 (Kraev 56’/ Duffy 90′).

U skupina 3 Lige C nije bilo golova u Susretu Slovenije i Grčke, dok je dvoboj Moldavije i Kosova završio 1:1.