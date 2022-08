Poljski golgeter Robert Lewandowski sredinom srpnja je u transferu vrijednom oko 50 milijuna eura i nakon mjeseci napornih pregovora napustio Bayern i postao novi član Barcelone.

Lewandowski je i prije kraja prošle sezone najavio da namjerava ovoga ljeta napustiti Bayern, s kojim mu je ugovor trajao do 2024., no to se nije svidjelo klupskim čelnicima koji dugo nisu pristajali na transfer.

Sportski direktor Bayerna Hasan "Braco" Salihamidžić dugo je govorio da ne namjerava pustiti Lewandowskog, a prošlog tjedna, nakon što se transfer ostvario, izjavio je da Poljak nije bio korektan i da to nije bio pravi način za odlazak iz bavarskog giganta.

Navijači provocirali Lewu

S druge strane imamo puno primjera u nogometu kada klubovi ne sabotiraju transfer nego puste igrača da ode iz kluba ako igrač ističe da mu je potreban novi izazov u karijeri. Poljak i uprava Bavarskog giganta imali su drugačije stavove oko transfera u Barcelonu, te su njihovi odnosi iznimno zahladili.

Poljak je razmirice želio komentirati za medije: "Sve je u redu. Tužan sam, ali mogu ići dalje čista srca. Uvijek ću biti zahvalan za sve, nikada neću zaboraviti što sam ovdje dobio i doživio. Zadnji su tjedni bili pomalo komplicirani za sve, no, to je ponekad bio nogometa ", rekao je Lewandowski na oproštaju od njemačkog prvaka.

Lewandowski je u Bayern stigao 2014. godine, a u 375 nastupa skupio je 344 zgoditka. Razmiricama zasigurno ne pomaže snimka koja kruži društvenim mrežama, u njoj se može čuti kako navijači Bayerna provociraju bivšeg igrača povicima "Hala Madrid".