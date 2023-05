Bio je i najbolji igrač finala Europskog prvenstva, a našao se i u najboljoj jedanaestorci turnira. Leonardo Bonucci sada je najavio kraj svoje nogometne karijere, nakon što ova sezona završi. S Juventusom se bori za naslov u Europskoj ligi, a u prvenstvu lovi mjesto za Ligu prvaka iduće sezone.

Bonucci i Chiellini godinama su činili jedan od najpoznatijih stoperskih tandema na klupskoj i reprezentativnoj sceni.

"Kad prestanem igrati sljedeće godine, bit će to kraj defenzivne ere", rekao je Bonucci za Youtube kanal Juventusa, referirajući se na činjenicu da je to onda kraj slavne Juventusove obrane koju su činili Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli i on, a na vratima je bio Gianluigi Buffon.

Talijanski stoper jedna je od najvećih ikona torinskog kluba, za koji nastupa još od 2010. godine, sa iznimkom jedne sezone, kada je 2017./2018. igrao za Milan. U dresu reprezentacije skupio je 120 nastupa i postigao 8 zgoditaka.