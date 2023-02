Drugoplasirana momčad HNL-a, splitski Hajduk, ovoga vikenda (nedjelja, 17.10) očekuje dvoboj sa zadnjom momčadi lige, Goricom, na Poljudu.

Trener splitske ekipe Ivan Leko u petak je na press konferenciji najavio taj dvoboj.

"Sigurno su ovakve utakmice najteže. To je jako opasna utakmica. Ekipa koja je zadnja, koju rezultat nije pomazio, a to može stvoriti osjećaj da će biti lako. Oni nisu lošiji od drugih. Stisli su Rijeku u drugom poluvremenu. Ekipa su koja ima agresiju, snagu, vertikalnost. Zašto ih rezultat nije pomazio to je pitanje za nekog drugog. Mi ćemo nastojati igrati nogomet. Kad navijamo, to je teško. Imamo puno stvari za napraviti da budu bolje", rekao je pa odgovorio na pitanje je li zadovoljan prijelaznim rokom:

"Kada uđem u klub ujutro u 8, a izađem popodne jako sam zadovoljan kad vidim koliko ljudi rade. Doveli smo 3-4 igrača, može to i bolje, ali situacija je takva. Ovo što imamo je dovoljno dobro za dobiti bilo koga. Ne mogu reći ovo je ludilo, ali idemo svi zajedno dalje. Otišlo je 8-9 igrača, došla su 3-4."

Osvrnuo se Leko i na hit-igrača u svojoj ekipi, mladog Rokasa Pukštasa koji je u zadnjoj utakmici, pobjedi nad Varaždinom 4:1, zabio dva gola.

"Lijepo ga je trenirati. Jedva čeka trening. Upija informaciju, otvoren. Ima puno kvalitete, jedva čeka napredovati. Uvijek mu je malo. Može biti primjer, kako trenira, živi za to. Nije slučajno da u Varaždinu zabije dva gola. Ovo je početak za njega i pravi primjer za sve klince koji dolaze kako živjeti nogomet."

"On je box to box, nešto kao Lampard, Gerrard, Pašalić... Ne radimo mi ekipu za Rokasa nego za svih."