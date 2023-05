Drugu sezonu zaredom nogometaši Hajduka su osvojili Hrvatski kup, u finalu koje se odigralo na riječkoj Rujevici Splićani su svladali Šibenik 2-0 (0-0).

Oba pogotka Hajduk je postigao u drugom poluvremenu. Dario Melnjak je u 62. minuti bio strijelac za 1-0, dok je pobjedu potvrdio Marko Livaja koji je u 95. realizirao jedanaesterac.

"Imali smo puno šansi, svaka čast momcima. Zadnja dva mjeseca odigrali su jako ozbiljno, trudili su se i dali su sve od sebe. Velika je ovo stvar, hvala narodu koji je došao, ovo me podsjeća na Varaždin 2001. godine kad je cijeli stadion bio u bijelom. Ovo ostaje za cijeli život", rekao je i nastavio:

'Obrana je bila odlična'

"Znali smo da moramo biti strpljivi i da će naš moment doći. Obrana je bila odlična, pohvale na odličnoj utakmici, iako možda nije bila najbolja za gledati", rekao je Ivan Leko na terenu nakon utakmice za HRT.

Trener Šibenika Damir Čanadi je ipak bio drugačije raspoložen: "Od početka je Hajduk bio bolji. U prvom poluvremenu nisu puno napravili, ali u drugom jesu. Nama je to nedostajalo, neka šansa. Dobro smo se borili, bili smo taktički jako dobro organizirani i nismo dali puno Hajduku. Bili smo čvrsti, nije Hajduk mogao puno igrati. Livaja je sjajno primio loptu, iz toga su dali gol i to je to", kaže i nastavlja:

"Šteta, možda smo zaslužili nešto više, željeli smo dobiti za naše navijače. Da ih je češće bilo ovako puno u Šibeniku, svi bismo bili zadovoljniji i imali bismo bolje rezultate. Hajduk ima dobar balans, dobri otraga, dobri naprijed i čestitam im."