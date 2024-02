Bivši trener Hajduka Ivan Leko u novoj kalendarskoj godini našao je novi posao. Postao je šef struke Standard Liegea, a njegov povratak u Belgiju, "obećanu zemlju" za svoj stil nogometa gdje je ranije imao uspjehe kao trener, nije krenuo idealno.

Od mogućih 18 bodova, Leko je osvojio samo pet. U petak navečer je izgubio od Westerloa s 2:1. Povremeni hrvatski reprezentativac Matija Frigan ušao je u igru u 90. minuti.

Nakon novog poraza Leko je rekao: "Prvo poluvrijeme nije bilo loše, ali sam razočaran drugim dijelom. Izgubili smo previše duela i premalo smo stvarali. U važnim utakmicama poput ove, gdje se bodovi broje dvostruko, ne možete si priuštiti da ne budete 100 posto", rekao je pa dodao:

"Bili smo dobri, imali smo kontrolu, ali osjećao sam jasan nedostatak samopouzdanja od strane momčadi. Neki ljudi misle da su Barça i igraju tiki-taku. Samo izgledamo glupo!"

"Stigli smo ovdje puni samopouzdanja nakon prošlotjedne pobjede, ali danas to nije bilo dovoljno. Imamo puno ozlijeđenih u obrani i napadu, bila je to prilika da drugi preuzmu odgovornost, ali oni to nisu učinili. Nismo bili dorasli zadatku. Ovo je najgore razdoblje otkad sam ovdje. I ljutit sam, jako sam ljutit", zaključio je.

