SUZDRŽAO SE / Leko najavio Jadranski derbi, ali suspenziji ipak nije komentirao: 'Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše'

Rijeka nakon uspješnog europskog gostovanja ide na rasprodani Poljud gdje ih u nedjelju čeka Jadranski derbi i Hajduk odlučan upisati drugu pobjedu u prvenstvu nakon slavlja protiv Dinama na Maksimiru. Danas je objavljeno kako se odgađa utakmica Osijeka i Hajduka koja se trebala odigrati u nedjelju 6. kolovoza u sklopu 3. kola. Pravo na odgodu iskoristio je Osijek za vrijeme igranja UEFA-inih natjecanja. Trener Hajduka Ivan Leko odbio je komentirati suspenziju od pet prvenstvenih kola zbog prigovora sucu Dariju Belu: "Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše". Komentirajući rasprodan Poljud, Leko je rekao da je to "To je fenomen, to je nemoguća priča, ovako mali grad, a da pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, mi koji smo u klubu i navijači i svi ljudi moramo biti ponosni da ljudi dolaze gledati utakmice. To nam je ponos, ali i odgovornost, da reagiramo na pravi način. To je priča cijelog tjedna da nema karata pet dana prije."