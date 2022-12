Joško Gvardiol od petka je i službeno branič koji vrijedi najviše na svijetu prema podacima Transfermarkta, koji ga procjenjuje na 75 milijuna eura.

Branič RB Leipziga ovog ljeta bio je na izlaznim vratima kluba, Chelsea je ponudio čak 90 milijuna eura, no na kraju do transfera nije došlo. Dapače, Gvardiol je prvog dana rujna potpisao novi ugovor s njemačkim prvoligašem koji ga za klub veže do 2027.

Joško je nastavio sa sjajnim igrama u Leipziga, a iza njega je i odlično odigrano Svjetsko prvenstvo u Kataru. Ne čudi da interes za njega pokazuju Chelsea, Manchester City, Liverpool, Real Madrid.

Transfer guru Fabrizio Romano otkrio je kako će u zimskom prijelaznom roku Leipzig sigurno dobiti ponude za Gvardiola, ali i kako Nijemci očekuju da će zaraditi više od 100 milijuna eura.

Dodaje je kako sigurno Chelsea nije odustao od hrvatskog braniča, te kako ga zanima rasplet te priče.

Kako god bilo, ako ode za više od 90 milijuna eura, Gvardiol će postati najskuplji branič na svijetu.