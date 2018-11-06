Otkriveni detalji financijskog stanja ikone

Legendarni brazillski nogometaš i bivša zvijezda Barcelone, Ronaldinho, nalazi se pred bankrotom.

Brazilac je u dugoj pravnoj bitci s državom oko zemlje koju je sagradio u Porto Alegreu. Prije tri godine brazilski sud je odlučio kako je sve sagrađeno na zaštićenoj zemlji te kako se sve građevine trebaju ukloniti, a uz to ga je i kaznio sa 187 tisuća eura.

Ronaldinho i brat ostali bez putovnica

Prema pisanju španjolske Marce, ni Ronaldinho ni njegov brat nisu to napravili, zbog čega su ostali bez putovnica, a brazilske vlasti su otkrile kako bivši napadač Barcelone ima tek šest eura na svojim računima.

U međuvremenu je kazna narasla na dva milijuna eura, a Ronaldinhu ponestaje sredstava, usprkos ogromnom ugovoru s Nikeom.