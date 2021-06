Bivši vratar danske, legendarni Peter Schmeichel, tvrdi kako Danska nije imala namjeru nastaviti utakmicu s Finskom na otvaranju Eura 2020 nakon što je njihov igrač Christian Eriksen pretrpio srčani udar.

Schmeichel, koji je inače otac aktualnog vratara Danske Kaspera Schmeichela, rekao je za Good Morning Britain, da misli kako reprezentativci nisu imali drugog izbora nego nastaviti s utakmicom.

Voditelji su ga pitali jesu li igrači sami odlučili nastaviti utakmicu, a on je dao podosta šokantan odgovor. "Pa, to je zanimljivo pitanje. Zapravo sam vidio što je UEFA poručila nakon utakmice i tvrdili su da je odluka igrača bila da se utakmica nastavi. Ali to baš i nije istina. Naime, UEFA je dala na izbor igračima tri opcije, jedna je bila nastaviti odmah i odigrati posljednjih 50 minuta utakmice. Druga je bila da se nastavi drugi dan u podne i da se odigra tih preostalih 50 minuta i treća je da se Danska povuče i da se upiše 3:0 rezultat Finskoj", otkrio je Schmeichel.

Nisu imali izbora

"Sada vi zaključite sami. Jesu li igrači bili ti koji su donijeli odluku o nastavku utakmice? Jesu li uopće imali izbora? Mislim da nisu. Kao što ste mogli čuti i od trenera kasnije, on jako žali što je igrače vratio na utakmicu nakon onakve traume", kazao je legendarni Danac.

Podsjetimo, igrači Danske cijelo su vrijeme na terenu bili pored Eriksena, ogradili su zid oko njega kako kamere i gledatelji ne bi gledali dramu, a mnogi od njih su plakali i doživjeli tešku traumu. Jedan od njih bio je i Kasper Schmeichel.

"Jako je teško reći hoće li ostati dugoročne posljedice na nekim igračima Danske nakon ovog. Ja sam pričao s Kasperom i rekao mi je da su neki igrači ozbiljno istraumatizirani. Bila je to šokantna scena u kojoj su pred očima igrača oživljavali čovjeka", rekao je Schmeichel.