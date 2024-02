Zanimljivo je bilo 21. kolo HNL-a. Osijek i Hajduk u subotu su na Opus Areni remizirali 1-1.

Rijeka je na Rujevici u derbiju de la Učka razbila Istru 3-0. Dinamo je jučer na Maksimiru pobijedio Goricu 2-0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lokomotiva i Varaždin su odigrali nulu još u petak, dok je Slaven Belupo pobijedio Rudeš 4-0. Za stručni komentar odigranog kola zamoljeli smo Roberta Špehara.

"Što se tiče Hajduka u ovom nastavku sezone, Splićani su u posljednje dvije utakmice osvojili samo bod. Veliki kiks protiv Rijeke na Poljudu. Osijek i Opus Arena nisu baš za vađenje. Bijeli sa šampionskim ambicijama moraju više. U nizu su od 4 kola u HNL-u bez pobjede. Dakle, od mogućih 12 bodova Hajduk je osvojio samo 3 boda. Propustili su veliku priliku da pobjegnu konkurenciji. Hajduk je u krizi i to je evidentno. U sljedećim utakmicama moraju ići na pobjedu", priča nam Robert Špehar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo se zahuhtao, Rijeka pobjeđuje i što se tiče Hajduka, trenutno im ne cvjetaju ruže.

"Bijeli imaju problema s ozljedama, ali ako žele iskoristiti povijesnu priliku i osvojiti toliko željeni naslov, moraju početi uzimati bodove. Ja bih naglasio kako još ništa nije gotovo. Još uvijek je puno do kraja, puno je bodova u igri. Rijeka je vodeća, dok je Dinamo 3. u poretku s 4 boda manje, ali uz utakmicu manje. Hajduk je drugi s dva boda manje od Rijeke. Imaju Splićani kvalitetu, ali nisu kompletni. Slomio ih je poraz protiv Rijeke na prepunom Poljudu. Nitko to nije očekivao. Nadovezale su se ozljede Livaje, Sahitija, žuti kartoni... Pad u igri Hajduka je evidentan i to je ono što najviše može zabrinjavati sve ljubitelje bijele boje. Znate, jedna ekipa koja pretendira za naslov, kad povede 1-0, ona mora imati mirnoću i staloženost privesti utakmicu svome kraju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivica Galović/PIXSELL Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Puno je upitnika na Poljudu i općenito u Splitu.

"Da, mnogi se sad pitaju što se događa, hoće li biti to dobro? Dinamo je isto startao s porazom, ali vezali su sad dvije pobjede. Hajduk može žaliti što nije iskoristio ponuđeno. U Dinamu su pokazali kako se ne skrivaju iza problema i to je za Plave dobro. Igrači i Uprava su stali iza trenera Jakirovića. Pogledali su se u oči i shvatili da to nije dobro. Sigurno da Dinamo ima najkvalitetniju ekipu, najveću širinu. Dinamo nije više tako jak i europskim okvirima, ali za HNL je. Ako nisu 100% u svakoj utakmici, ako igrači ne ginu na terenu za plavi dres, onda ne mogu šetnjom do bodova. Rijeka može do kraja Sopić radi dobar posao", zaključio je Robert Špehar.