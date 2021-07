Kad je Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu, značilo je to da je era Cristiana Ronalda i Lionela Messija stigla svome kraju.

Iako je tu nagradu prošle sezone prigrlio Robert Lewandowski, nogomet će kad-tad morati dobiti svog novog kralja ili kraljeve.

Pijun ili kralj?

Dva imena logični su izbori, a to su Kylian Mbappe i Erling Haaland. Mladi napadači trenutno izgledaju kao nasljednici Messija i Ronalda, no legendarni Nicolas Anelka ima što reći na tu temu. Naime, on smatra da Mbappe može biti najbolji samo ako odluči promijeniti klub.

"Ako želite osvojiti Zlatnu loptu, morate se natjecati protiv najboljih. Ne možete reći da se natječete protiv najboljih ako igrate za PSG“, napisao je legendarni Anelka za The Athletic.