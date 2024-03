Legendarni danski vratar Peter Schmeichel (60) oštro je kritizirao svoju bivšu momčad Manchester United nakon subotnjeg gostujućeg remija protiv Brentforda (1-1).

ManU je poveo u šestoj minuti sudačke nadoknade golom Masona Mounta, međutim tri minute kasnije Kristoffer Ajer je izjednačio.

"Vi gledate statistiku, dodire u protivničkom polju, ali ja gledam koliko ekipa radi, koliko trče. Brentford je pretrčao pet kilometara više i mislim da to sve govori, željeli su loviti svaku loptu," kazao je Schmeichel u razgovoru za SuperSport.

"Nitko zapravo ne radi ono što mi očekujemo. Standardi su niski. Mi smo odrasli sa Sir Alexom Fergusonom u klubu i morali ste biti ponosni na ono što ste učinili na terenu. Mogli smo izgubiti 1-0, a on bi rekao da je to u redu ako smo se borili i trudili," dodao je.

Posebno je kritizirao Aarona Wan-Bissaku kod akcije za Brentfordov gol.

"Ako pogledate Wan-Bissaku u akciji kod gola za izjednačenje, to je ono što mislim pod standardima. Pogledajte ga, on hoda, on se šeće. To nije Manchester United, to nije ponos, to nisu visoki standardi. To nije fokusiranje na ono što je vaš posao," poručio je Danac.

Crveni vragovi su trenutačno šesti sa 48 bodova, čak 11 manje od četvrte pozicije koja posljednja vodi u Ligu prvaka, dok je Brentford na 15. poziciji sa 27 bodova, pet više od zone ispadanja.